Криптозима близко? Биткоин теряет позиции, пока эксперты спорят о будущем

Биткоин переживает не лучшие времена. Потеря трети своей стоимости за короткий период и массовый отток инвесторов, избавляющихся от этого нерегулируемого актива, оказывают давление на цену.

Тем не менее, на рынке сохраняется оптимизм, подпитываемый прогнозами о грядущем взлёте стоимости криптовалюты до миллиона долларов. Сумеет ли биткоин вернуть утраченный блеск?

От эйфории к разочарованию

После достижения рекордных отметок, превысив 100 тысяч долларов, биткоин столкнулся с реальностью. Оптимизм, вызванный сообщениями о поддержке криптовалют со стороны президента Дональда Трампа, оказался преждевременным. Криптовалюты начали терять позиции, и даже внимание американского лидера к этой теме ослабло.

Масштабная распродажа

Падение цены в октябре и дальнейшая потеря стоимости в ноябре привели к существенному сокращению рыночной капитализации. Инвесторы вывели с рынка криптовалют более 1,5 триллиона долларов.

Оптимисты не сдаются

Несмотря на текущие колебания цены, находятся сторонники биткоина, предсказывающие его рост до миллиона долларов.

Кэти Вуд из ARK Invest, несмотря на пересмотр прогноза до 1,2 миллиона долларов к 2030 году, сохраняет оптимизм, считая биткоин цифровым аналогом золота.

Микроинвестор Рауль Пал видит в текущей ситуации обычную рыночную волатильность и рекомендует инвестировать, учитывая долгосрочные перспективы.

Артур Хейс из BitMEX полагает, что биткоин не опустится ниже 80 тысяч долларов и прогнозирует его рост до 200-250 тысяч долларов при благоприятных условиях.

Пессимистичные сценарии

Эксперты предупреждают о возможном дальнейшем снижении стоимости биткоина. Майк Макглоун из Bloomberg допускает падение до 50 тысяч долларов, а в случае неблагоприятного макроэкономического сценария — даже до 10 тысяч. Найджел Грин из deVere Group также сомневается в быстром восстановлении биткоина, указывая на высокую волатильность и риск дальнейших распродаж. Аналитики Trefis отмечают отсутствие у биткоина "промышленного дна" и его чувствительность к внезапным потрясениям.

Уоррен Баффет, известный американский инвестор, критик криптовалют, назвал биткоин "ядом крысы в квадрате", подчёркивая его бесполезность и высокую волатильность, пишет Pravda.