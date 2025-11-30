Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
При бактериальном раке розу лучше выкопать и сжечь
Минск объединил архитектурные эпохи в центре города по данным туристических экспертов
Георгию Вицину пришлось выпить настоящее пиво на съёмках
Врач Шушкова пояснила, что процесс созревания сперматозоидов длится 75 дней
Дилеры назвали реальные цены на кроссовер Lynk & Co 900 в России
Казеин обеспечивает длительное насыщение до семи часов по данным тренеров
80% приматов носят умерших детей на руках — учёные из Лондона
CO2 как удобрение: неожиданные секреты, которые изменят представление о климате
Мини-теплица на подоконнике поддерживает влажность и ускоряет всходы семян — садоводы

Уловка ритейлеров? Почему цены на рыбу в магазинах заоблачные

Розничные сети завышают цены на рыбу в несколько раз — Союз рыбопромышленников
1:58
Экономика

По данным Союза рыбопромышленников Севера, розничные сети нередко увеличивают стоимость рыбы в несколько раз по сравнению с её себестоимостью. 

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Евгений Шамрай, заместитель генерального директора Союза, отметил, что наценка в магазинах может достигать 200%. При этом рыбаки прогнозируют рост оптовых цен в 2026 году на 10-25%.

Формирование розничной цены

Шамрай пояснил, что отпускные цены производителей не являются определяющим фактором розничной стоимости. Основная наценка происходит при поставке рыбы в магазины. В качестве примера он привёл скумбрию, отпускная цена которой составляет 200-250 рублей, в то время как на прилавках её стоимость начинается от 400 рублей. Влияние оказывают затраты на электроэнергию, аренду и оплату труда.

Разница между себестоимостью добычи и ценой для оптовиков, поставляющих рыбу в торговые сети, не превышает 5-10%. Впоследствии поставщики и магазины увеличивают цену, учитывая расходы на хранение и транспортировку. В 2026 году ожидается рост себестоимости добычи популярных видов рыбы, что повлечёт за собой подорожание.

Прогноз на 2026 год

По словам Шамрая, в 2026 году стоит ожидать увеличения цен на скумбрию, треску и пикшу. Точный размер подорожания пока не известен, однако прогнозируется рост в пределах 10-25%. Основными факторами, влияющими на себестоимость добычи, являются оплата труда рыбаков, стоимость топлива и налоги, которые ежегодно растут. В связи с этим, ожидать снижения цен на рыбу в магазинах не стоит, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Бизнес
Газовые хранилища Европы стремительно пустеют
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
80% приматов носят умерших детей на руках — учёные из Лондона
CO2 как удобрение: неожиданные секреты, которые изменят представление о климате
Мини-теплица на подоконнике поддерживает влажность и ускоряет всходы семян — садоводы
Лоукостеры сокращают расстояние между креслами по данным авиаэкспертов
Динамика Peugeot 5008 снизилась после 100 км в час
Домашние упражнения для ног улучшают тонус и ускоряют метаболизм — Marie claire
Белый медведь выдерживает морозы до –40 °C благодаря жиру и меху — Fanpage
Неравномерная работа ягодичных усиливает впадины на бёдрах — Оборин
Педиатр Оксана Гречишникова рассказала о причинах преждевременных родов
"Дракон: История Брюса Ли" был запрещён в Великобритании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.