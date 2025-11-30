Уловка ритейлеров? Почему цены на рыбу в магазинах заоблачные

По данным Союза рыбопромышленников Севера, розничные сети нередко увеличивают стоимость рыбы в несколько раз по сравнению с её себестоимостью.
Евгений Шамрай, заместитель генерального директора Союза, отметил, что наценка в магазинах может достигать 200%. При этом рыбаки прогнозируют рост оптовых цен в 2026 году на 10-25%.
Шамрай пояснил, что отпускные цены производителей не являются определяющим фактором розничной стоимости. Основная наценка происходит при поставке рыбы в магазины. В качестве примера он привёл скумбрию, отпускная цена которой составляет 200-250 рублей, в то время как на прилавках её стоимость начинается от 400 рублей. Влияние оказывают затраты на электроэнергию, аренду и оплату труда.
Разница между себестоимостью добычи и ценой для оптовиков, поставляющих рыбу в торговые сети, не превышает 5-10%. Впоследствии поставщики и магазины увеличивают цену, учитывая расходы на хранение и транспортировку. В 2026 году ожидается рост себестоимости добычи популярных видов рыбы, что повлечёт за собой подорожание.
По словам Шамрая, в 2026 году стоит ожидать увеличения цен на скумбрию, треску и пикшу. Точный размер подорожания пока не известен, однако прогнозируется рост в пределах 10-25%. Основными факторами, влияющими на себестоимость добычи, являются оплата труда рыбаков, стоимость топлива и налоги, которые ежегодно растут. В связи с этим, ожидать снижения цен на рыбу в магазинах не стоит, пишет ТАСС.
