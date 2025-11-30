Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Двойная порция счастья: пенсионеры готовятся к необычному финансовому явлению

Вот кто из пенсионеров получит сразу две выплаты в декабре — доцент Балынин
1:23
Экономика

Российские пенсионеры, традиционно получающие свои выплаты в первую декаду месяца, в декабре получат сразу две пенсии.

Пенсионер
Фото: unsplash.com by Anthony Fomin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Пенсионер

Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщив агентству РИА Новости.

Первая выплата поступит в соответствии с обычным графиком, а вторая, январская, будет перечислена в конце декабря.

Механизм двойных выплат

Балынин пояснил, что пенсионерам, которым страховые пенсии поступают в начале месяца (до 11 числа), в декабре будут произведены две выплаты. Первая — это обычная пенсия за декабрь, которую они получат в начале месяца, как обычно. Вторая выплата — это январская пенсия, которая будет выплачена в конце декабря.

Почему это происходит

По словам эксперта, данная практика применяется для удобства пенсионеров, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем. Как пример, пенсионер, получающий 27 125 рублей 5-го числа каждого месяца, получит эту же сумму 5 декабря, а уже в конце декабря получит проиндексированную январскую пенсию, например, в размере 29 186 рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
