Двойная порция счастья: пенсионеры готовятся к необычному финансовому явлению

Вот кто из пенсионеров получит сразу две выплаты в декабре — доцент Балынин

Российские пенсионеры, традиционно получающие свои выплаты в первую декаду месяца, в декабре получат сразу две пенсии.

Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, сообщив агентству РИА Новости.

Первая выплата поступит в соответствии с обычным графиком, а вторая, январская, будет перечислена в конце декабря.

Механизм двойных выплат

Балынин пояснил, что пенсионерам, которым страховые пенсии поступают в начале месяца (до 11 числа), в декабре будут произведены две выплаты. Первая — это обычная пенсия за декабрь, которую они получат в начале месяца, как обычно. Вторая выплата — это январская пенсия, которая будет выплачена в конце декабря.

Почему это происходит

По словам эксперта, данная практика применяется для удобства пенсионеров, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем. Как пример, пенсионер, получающий 27 125 рублей 5-го числа каждого месяца, получит эту же сумму 5 декабря, а уже в конце декабря получит проиндексированную январскую пенсию, например, в размере 29 186 рублей.