Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Валлийский корги Пембрук — самая известная бесхвостая порода — Kodami
Розы сократили риск гниения при минимальном зимнем поливе — Mein schöner Garten
Быстрое устранение запотевания стекол обеспечит кондиционер
Брюс Уиллис стал для зрителей символом внутренней силы
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона
Самки гелад повышают уровень эстрогена после смены самца — GISMETEO
Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ
Турция увеличила экспорт сладостей в Россию на 25% в октябре — турецкая статистика
Мука и пищевая сода помогают уничтожить тараканов на кухне — Malatec

Билет в богатую жизнь: эти регионы России предлагают самые высокие зарплаты — успейте запрыгнуть в вагон

В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС
1:42
Экономика

Согласно сведениям, полученным из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в четырех субъектах Российской Федерации зафиксирован средний заработок, превышающий 150 тысяч рублей.

промышленность
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
промышленность

В этот список входят Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, столичный регион — Москва, а также Магаданская область.

Подробная статистика по зарплатам

В сообщении указано, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата для работающих в экономике составляет: в Чукотском автономном округе — 192 934 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 480 рублей, в городе Москве — 161 100 рублей, в Магаданской области — 152 498 рублей.

Другие регионы с высокими зарплатами

Помимо вышеуказанных субъектов, зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, наблюдаются в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия), Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Санкт-Петербурге.

Методика расчёта средней зарплаты

Стоит отметить, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата определяется путем деления общего фонда начисленной заработной платы (включающего работников списочного и несписочного состава, а также внешних совместителей) на среднесписочную численность работников и количество месяцев, за которые производится расчёт, пишет ТАСС

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Последние материалы
В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС
Брюс Уиллис стал для зрителей символом внутренней силы
Один клиент — и империя трещит: TPU крадут трон у GPU в мире ИИ на 4 триллиона
Самки гелад повышают уровень эстрогена после смены самца — GISMETEO
Световые акценты корректируют тени под глазами и у губ
Турция увеличила экспорт сладостей в Россию на 25% в октябре — турецкая статистика
Мука и пищевая сода помогают уничтожить тараканов на кухне — Malatec
Усталость, стресс и сухость глаз названы основными причинами миокимии
Макарского перестала интересовать актёрская профессия
Медная лента отпугивает испанских слизней лёгким разрядом — эколог Рыбальченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.