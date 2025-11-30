Билет в богатую жизнь: эти регионы России предлагают самые высокие зарплаты — успейте запрыгнуть в вагон

В четырёх регионах России зафиксированы зарплаты свыше 150 тысяч — ЕМИСС

Согласно сведениям, полученным из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в четырех субъектах Российской Федерации зафиксирован средний заработок, превышающий 150 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ промышленность

В этот список входят Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, столичный регион — Москва, а также Магаданская область.

Подробная статистика по зарплатам

В сообщении указано, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата для работающих в экономике составляет: в Чукотском автономном округе — 192 934 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе — 173 480 рублей, в городе Москве — 161 100 рублей, в Магаданской области — 152 498 рублей.

Другие регионы с высокими зарплатами

Помимо вышеуказанных субъектов, зарплаты, превышающие 100 тысяч рублей, наблюдаются в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, Республике Саха (Якутия), Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Санкт-Петербурге.

Методика расчёта средней зарплаты

Стоит отметить, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата определяется путем деления общего фонда начисленной заработной платы (включающего работников списочного и несписочного состава, а также внешних совместителей) на среднесписочную численность работников и количество месяцев, за которые производится расчёт, пишет ТАСС