Сладкий рекорд: Россия импортировала турецких угощений на $15 млн

Согласно данным турецкой статистики, в октябре текущего года наблюдался значительный рост поставок турецких сладостей в Россию.
Общий объём импорта увеличился почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что является рекордным показателем. Основным драйвером роста стал шоколад, о чём сообщает РИА Новости.
В октябре Турция поставила в Россию сладостей на сумму 15,1 миллиона долларов, что на 19% превышает показатели сентября и на 23% — октября прошлого года. Таким образом, месячный объем закупок турецких сладостей Россией достиг наивысшей отметки в современной истории.
Основной объем импорта пришелся на шоколад и продукты из него, составив 7,3 миллиона долларов. Закупки мучных кондитерских изделий достигли 5,2 миллиона долларов, а сахарных — 2,7 миллиона.
В годовом исчислении наиболее существенно увеличился экспорт шоколада из Турции — на 48%. Поставки мучных изделий выросли на 7%, а сахарных сладостей — на 4%.
За десять месяцев текущего года общий объем поставок сладостей в Россию достиг 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, импорт шоколада составил 52 миллиона долларов, мучных сладостей — 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара — 19,5 миллиона.
