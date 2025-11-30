Сладкий рекорд: Россия импортировала турецких угощений на $15 млн

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Экономика

Согласно данным турецкой статистики, в октябре текущего года наблюдался значительный рост поставок турецких сладостей в Россию.

Рахат-лукум
Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Krotov (talk), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рахат-лукум

Общий объём импорта увеличился почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что является рекордным показателем. Основным драйвером роста стал шоколад, о чём сообщает РИА Новости.

Объёмы закупок

В октябре Турция поставила в Россию сладостей на сумму 15,1 миллиона долларов, что на 19% превышает показатели сентября и на 23% — октября прошлого года. Таким образом, месячный объем закупок турецких сладостей Россией достиг наивысшей отметки в современной истории.

Что именно поставлялось 

Основной объем импорта пришелся на шоколад и продукты из него, составив 7,3 миллиона долларов. Закупки мучных кондитерских изделий достигли 5,2 миллиона долларов, а сахарных — 2,7 миллиона.

В годовом исчислении наиболее существенно увеличился экспорт шоколада из Турции — на 48%. Поставки мучных изделий выросли на 7%, а сахарных сладостей — на 4%.

За десять месяцев текущего года общий объем поставок сладостей в Россию достиг 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, импорт шоколада составил 52 миллиона долларов, мучных сладостей — 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара — 19,5 миллиона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
