Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медики выявили 55 заболевших детей гонконгским гриппом
В сериале "Я люблю Лос-Анджелес" герои гонятся за успехом
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Растушёвка тёмных теней визуально распахивает взгляд — Улыбка Радуги
Нонну Мордюкову в младенчестве назвали Ноябриной
Густой и тёмный дым из выхлопной трубы — признак плохого бензина
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Киви восполняет суточную норму витамина C при болезни — Наталия Галан
Пряности придают медовому кексу яркий аромат — кондитеры

Новогодний бюджет трещит? Как сэкономить до 15% на праздничном столе

Вот как можно сэкономить на покупке необходимых продуктов к Новому году — Морковкин
2:02
Экономика

Российские граждане могут существенно снизить финансовую нагрузку в период новогодних праздников, если заблаговременно займутся приобретением необходимых товаров, воспользовавшись предновогодними акциями и скидками.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Об этом сообщил Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Стратегия выбора продуктов

По мнению эксперта, в условиях традиционного предновогоднего подорожания консервированные продукты, отличающиеся длительным сроком годности, станут практичным решением для оптовых закупок и разнообразных кулинарных начинаний. Сахар и кондитерские изделия также способны обеспечить ощутимую экономию при условии соблюдения правильных условий хранения, не теряя при этом своих вкусовых качеств и полезных свойств.

Пик цен и альтернативные решения

Дмитрий Морковкин обратил внимание на то, что ближе к наступлению новогодних праздников традиционно наблюдается увеличение стоимости таких востребованных товаров, как красная икра, морепродукты, деликатесы, алкогольные напитки, шоколад и другие сладости. Эксперт рекомендует приобретать их заблаговременно, воспользовавшись ноябрьскими распродажами, а не откладывать покупки на последние дни декабря.

Прогноз цен и потенциальная экономия

Специалист предупредил, что стоимость красной икры в предпраздничный период может вырасти на 10-15%, алкоголя — до 10%, а кондитерских изделий — до 15%. В то же время, цены на некоторые виды базовых продуктов, такие как крупы и макаронные изделия, могут продемонстрировать снижение. Так, стоимость риса стабилизировалась, а на гречневую крупу ожидается снижение на 3-5%.

Основными факторами роста цен является удорожание сырья, материалов и топлива, а также увеличение затрат на оплату труда, пишет "Лента.ру".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Домашние животные
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Крах городов майя совпал с потеплением климата — археолог Дуглас Кеннетт
Наука и техника
Крах городов майя совпал с потеплением климата — археолог Дуглас Кеннетт
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Вот как можно сэкономить на покупке необходимых продуктов к Новому году — Морковкин
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Растушёвка тёмных теней визуально распахивает взгляд — Улыбка Радуги
Нонну Мордюкову в младенчестве назвали Ноябриной
Густой и тёмный дым из выхлопной трубы — признак плохого бензина
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Киви восполняет суточную норму витамина C при болезни — Наталия Галан
Пряности придают медовому кексу яркий аромат — кондитеры
Скиммия ускорила рост после пересадки в крупный горшок
В пойме Миссисипи нашли панцирную щуку длиной 2,4 метра — исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.