Новогодний бюджет трещит? Как сэкономить до 15% на праздничном столе

Вот как можно сэкономить на покупке необходимых продуктов к Новому году — Морковкин

Российские граждане могут существенно снизить финансовую нагрузку в период новогодних праздников, если заблаговременно займутся приобретением необходимых товаров, воспользовавшись предновогодними акциями и скидками.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain новогодний стол

Об этом сообщил Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Стратегия выбора продуктов

По мнению эксперта, в условиях традиционного предновогоднего подорожания консервированные продукты, отличающиеся длительным сроком годности, станут практичным решением для оптовых закупок и разнообразных кулинарных начинаний. Сахар и кондитерские изделия также способны обеспечить ощутимую экономию при условии соблюдения правильных условий хранения, не теряя при этом своих вкусовых качеств и полезных свойств.

Пик цен и альтернативные решения

Дмитрий Морковкин обратил внимание на то, что ближе к наступлению новогодних праздников традиционно наблюдается увеличение стоимости таких востребованных товаров, как красная икра, морепродукты, деликатесы, алкогольные напитки, шоколад и другие сладости. Эксперт рекомендует приобретать их заблаговременно, воспользовавшись ноябрьскими распродажами, а не откладывать покупки на последние дни декабря.

Прогноз цен и потенциальная экономия

Специалист предупредил, что стоимость красной икры в предпраздничный период может вырасти на 10-15%, алкоголя — до 10%, а кондитерских изделий — до 15%. В то же время, цены на некоторые виды базовых продуктов, такие как крупы и макаронные изделия, могут продемонстрировать снижение. Так, стоимость риса стабилизировалась, а на гречневую крупу ожидается снижение на 3-5%.

Основными факторами роста цен является удорожание сырья, материалов и топлива, а также увеличение затрат на оплату труда, пишет "Лента.ру".