Игра на опережение: компании нашли способ, как удержать сотрудников

Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика

Согласно исследованию Regroup, в 2026 году многие компании планируют увеличить зарплаты сотрудникам и уже закладывают это в свои бюджеты. В приоритете повышение оплаты труда для рабочих и линейных работников. 

Удержание ценных кадров: ключевой фактор успеха

Эксперты подчеркивают, что для удержания квалифицированного персонала необходимо своевременно корректировать зарплату до рыночного уровня. Существенное отставание в оплате труда может спровоцировать сотрудников на поиск новой работы. Нехватка квалифицированных специалистов вынуждает бизнес пересматривать свою политику в отношении оплаты труда. Особую ценность представляют профессионалы, приносящие компании основную прибыль.

Риски потери ключевых сотрудников

Потеря ключевого сотрудника, например, наладчика сложного оборудования или кровельщика с уникальными навыками, может привести к остановке производственного процесса или срыву сроков строительства. В таких условиях умение выстраивать отношения с персоналом и предотвращать выгорание становится важным навыком для руководителя.

Платформенная занятость: двойственная ситуация

В сфере платформенной занятости наблюдается рост номинальных доходов, но реальная покупательная способность денег растет незначительно или вовсе падает. Эксперты рекомендуют платформенным работникам следить за реальной стоимостью заработка, диверсифицировать источники дохода и развивать профессиональные навыки.

Общая тенденция: стремление к увеличению зарплат

Стремление большинства российских компаний к повышению заработной платы говорит о положительных сдвигах в экономике и устойчивом развитии хозяйственной системы. Это также указывает на то, что компании делают ставку на удержание и развитие персонала, а не на сокращение издержек за счет текучести кадров, сообщает РГ.

