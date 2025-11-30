Финансовая помощь без потерь? Предлагается отменить комиссию на переводы родным

В Госдуме предлагают отменить комиссии за банковские переводы между близкими

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы, осуществляемые между близкими членами семьи.

Соответствующее обращение было направлено главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной, о чем сообщает РИА Новости.

Аргументация инициативы

В документе говорится, что целью данного предложения является уменьшение финансового бремени, лежащего на гражданах, и укрепление семейных связей. Предлагается обязать банки предоставлять возможность бесплатных переводов между счетами лиц, находящихся в близком родстве.

Подтверждение родства и соблюдение законодательства

Для подтверждения родственных связей предлагается однократное предоставление в банк заявления с приложением необходимых документов, таких как свидетельства о рождении или заключении брака. При этом подчеркивается необходимость соблюдения требований закона о защите персональных данных.

Экономия и развитие финансовой грамотности

По мнению вице-спикера Госдумы, данная инициатива не только позволит российским семьям экономить денежные средства, но и внесет значительный вклад в повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие безналичных платежей в стране.

Чернышов отметил, что даже небольшие комиссионные сборы создают дополнительную нагрузку на семейный бюджет, а сама комиссия фактически превращается в скрытый налог на внутрисемейную финансовую поддержку, что является важной ценностью и основой стабильности общества.