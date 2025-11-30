Электронный клад: отходы электроники оказались под замком в России на полгода

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении временного запрета на экспорт отходов и лома, содержащих драгоценные металлы. Об этом сообщили представители пресс-службы кабинета министров.
Согласно официальному постановлению, временное ограничение на вывоз будет действовать в течение следующих шести месяцев, начиная с 1 декабря 2025 года и заканчивая 31 мая 2026 года.
В период действия данного запрета экспорт из России будет ограничен не только для отходов и лома драгоценных металлов, но и для материалов, покрытых драгоценными металлами. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов электротехнической и электронной продукции, которые в основном используются для вторичной переработки и извлечения ценных металлов, пишет РИА Новости.
