Электронный клад: отходы электроники оказались под замком в России на полгода

Россия продлила запрет на экспорт лома и отходов, содержащих драгоценные металлы
0:58
Экономика

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении временного запрета на экспорт отходов и лома, содержащих драгоценные металлы. Об этом сообщили представители пресс-службы кабинета министров.

Старая электроника в гараже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая электроника в гараже

Сроки действия ограничений

Согласно официальному постановлению, временное ограничение на вывоз будет действовать в течение следующих шести месяцев, начиная с 1 декабря 2025 года и заканчивая 31 мая 2026 года.

Какие материалы подпадают под запрет

В период действия данного запрета экспорт из России будет ограничен не только для отходов и лома драгоценных металлов, но и для материалов, покрытых драгоценными металлами. Кроме того, будет приостановлен вывоз отходов электротехнической и электронной продукции, которые в основном используются для вторичной переработки и извлечения ценных металлов, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
