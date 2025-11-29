Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат

Российское правительство выделит 16,7 миллиарда рублей на разработку и запуск четырёх новых спутников связи.
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, Министерство цифрового развития получит указанные средства из бюджета, ранее зарезервированные Министерством финансов по статье "Связь и информатика" в рамках раздела "Национальная экономика".
Целью выделения средств является поддержка ФГУП "Космическая связь" в создании спутниковой группировки гражданского назначения на геостационарной орбите.
Эти спутники будут обеспечивать связь и вещание. Финансирование включает в себя страхование рисков, а также заключение контрактов на проектирование, производство и ввод в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов. Также предусмотрена оплата авансовых платежей по этим контрактам, пишет РИА Новости.
