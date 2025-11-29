Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат

Россия готовит запуск 4 спутников связи — Минцифры

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство выделит 16,7 миллиарда рублей на разработку и запуск четырёх новых спутников связи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Спутник над Землёй

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Финансирование проекта

Согласно документу, Министерство цифрового развития получит указанные средства из бюджета, ранее зарезервированные Министерством финансов по статье "Связь и информатика" в рамках раздела "Национальная экономика".

Цель финансирования

Целью выделения средств является поддержка ФГУП "Космическая связь" в создании спутниковой группировки гражданского назначения на геостационарной орбите.

Эти спутники будут обеспечивать связь и вещание. Финансирование включает в себя страхование рисков, а также заключение контрактов на проектирование, производство и ввод в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов. Также предусмотрена оплата авансовых платежей по этим контрактам, пишет РИА Новости.