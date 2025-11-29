Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый напиток несёт свою ценность — Зарина Шуинова
Виноград "Восторг" устойчив к морозам до -27°C и болезням
Базовые ставки ОСАГО пересмотрены для всех категорий транспорта
Кошки появились в Европе лишь 2000 лет назад, в эпоху Рима — Fanpage
Трещины в древесине заделывают смесью опилок и ПВА — канал "Мастер на все руки"
Высокие горы рядом с центром Сеула привлекают туристов — Институт турстратегии
Вот почему леопардовые кошки не стали домашними питомцами — Science
Фасоль в салате "Белоснежный" делает блюдо сытным и питательным — повара
Коты чаще кошек используют левую лапу — университет Белфаста

Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат

Россия готовит запуск 4 спутников связи — Минцифры
1:05
Экономика

Российское правительство выделит 16,7 миллиарда рублей на разработку и запуск четырёх новых спутников связи. 

Спутник над Землёй
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спутник над Землёй

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Финансирование проекта

Согласно документу, Министерство цифрового развития получит указанные средства из бюджета, ранее зарезервированные Министерством финансов по статье "Связь и информатика" в рамках раздела "Национальная экономика".

Цель финансирования

Целью выделения средств является поддержка ФГУП "Космическая связь" в создании спутниковой группировки гражданского назначения на геостационарной орбите.

Эти спутники будут обеспечивать связь и вещание. Финансирование включает в себя страхование рисков, а также заключение контрактов на проектирование, производство и ввод в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов. Также предусмотрена оплата авансовых платежей по этим контрактам, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Военные новости
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Наука и техника
Новый алгоритм нашёл 25 аномальных радиовсплесков — исследователь Зигги Плеунис
Популярное
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования

Межзвёздный объект 3I/ATLAS пролетит в 270 млн км от Земли, и астрономы напоминают: для редких угроз существует международный план защиты, включающий изменение траектории.

3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море
Украинские БЭКи в Чёрном море провоцируют Россию на закрытие портов Одессы и Измаила
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Неумолимый процесс под саркофагом: лава Чернобыля может выпустить то, что десятилетия было заперто
Монстр из глубины сорвал тишину карьера: ночная схватка вывела на свет рыбу немыслимых размеров
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина
Последние материалы
Каждый напиток несёт свою ценность — Зарина Шуинова
Виноград "Восторг" устойчив к морозам до -27°C и болезням
Базовые ставки ОСАГО пересмотрены для всех категорий транспорта
Кошки появились в Европе лишь 2000 лет назад, в эпоху Рима — Fanpage
Трещины в древесине заделывают смесью опилок и ПВА — канал "Мастер на все руки"
Высокие горы рядом с центром Сеула привлекают туристов — Институт турстратегии
Россия готовит запуск 4 спутников связи — Минцифры
Вот почему леопардовые кошки не стали домашними питомцами — Science
Фасоль в салате "Белоснежный" делает блюдо сытным и питательным — повара
Коты чаще кошек используют левую лапу — университет Белфаста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.