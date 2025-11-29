По итогам переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным, Россия обеспечит поставку согласованных объёмов газа и нефти в соответствии с графиком. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Владимир Путин подтвердил обязательства России по своевременной поставке ранее согласованных объёмов нефти и газа по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".
Стороны также достигли соглашения об интенсивном ускорении реализации проекта по строительству атомной электростанции "Пакш". По словам Сийярто, все подготовительные работы идут по плану, и начало строительных работ на объекте запланировано на 5 февраля. Этот проект имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного, стабильного и доступного энергоснабжения Венгрии.
В контексте украинского урегулирования Сийярто отметил, что Венгрия придерживается позиции поддержки мира. Президент Путин также сообщил о возможности проведения мирного саммита в Будапеште, если это будет организовано, пишет "Интерфакс".
Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.