Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Высота и плотность подушки влияют на утреннее состояние
Инна Чурикова и Глеб Панфилов жили в "помещичьем" доме
Разница стоимости ОСАГО достигла кратных значений
Оптимальная влажность 40–60% снижает циркуляцию пыли
Исследователи обнаружили записную книжку Дарвина
Средства с кальцием помогут укрепить ногти после гель-лака — подолог Сапронова
Дом на Таганке создаёт эффект плоской стены из-за клиновидного участка — архитекторы
Цикламены нужно поливать, когда почва подсохла — Actualno
Домашние питомцы знают клички сородичей — Scientific Reports

Энергетический пакет будущего: Москва и Будапешт ускоряют строительство АЭС

Венгрия получила гарантии энергопоставок от России — глава МИД Венгрии Сийярто
1:22
Экономика

По итогам переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным, Россия обеспечит поставку согласованных объёмов газа и нефти в соответствии с графиком. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Владимир Путин подтвердил обязательства России по своевременной поставке ранее согласованных объёмов нефти и газа по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".

Развитие атомной энергетики: ускорение проекта "Пакш"

Стороны также достигли соглашения об интенсивном ускорении реализации проекта по строительству атомной электростанции "Пакш". По словам Сийярто, все подготовительные работы идут по плану, и начало строительных работ на объекте запланировано на 5 февраля. Этот проект имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного, стабильного и доступного энергоснабжения Венгрии.

Позиция по урегулированию украинского конфликта: поддержка мирных инициатив

В контексте украинского урегулирования Сийярто отметил, что Венгрия придерживается позиции поддержки мира. Президент Путин также сообщил о возможности проведения мирного саммита в Будапеште, если это будет организовано, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Нефть
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Авто
Водителей штрафуют за установку дефлекторов и спойлеров по данным ГИБДД
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Последние материалы
Цикламены нужно поливать, когда почва подсохла — Actualno
Домашние питомцы знают клички сородичей — Scientific Reports
Нефритовое дерево лучше ставить на востоке или юго-востоке — Modenavoltapagina
Экономичность 4,7 л показали Audi A1 и Mini Cooper
В больнице Bufalini внедрили Full HD проектор в комнату МРТ – cesenatoday
Гибкость улучшает осанку и снижает риск травм — тренер Кузьменко
Горбушу после засолки выдерживают 40 минут в масле
18 млрд рублей выведены из программы долгосрочных сбережений — Центробанк
Лера Кудрявцева никогда не хотела помощи суррогатной матери
Лимфодренажный массаж скул уменьшает отёки — косметолог Елисавецкая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.