Энергетический пакет будущего: Москва и Будапешт ускоряют строительство АЭС

Венгрия получила гарантии энергопоставок от России — глава МИД Венгрии Сийярто

По итогам переговоров между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и российским президентом Владимиром Путиным, Россия обеспечит поставку согласованных объёмов газа и нефти в соответствии с графиком. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Владимир Путин подтвердил обязательства России по своевременной поставке ранее согласованных объёмов нефти и газа по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток".

Развитие атомной энергетики: ускорение проекта "Пакш"

Стороны также достигли соглашения об интенсивном ускорении реализации проекта по строительству атомной электростанции "Пакш". По словам Сийярто, все подготовительные работы идут по плану, и начало строительных работ на объекте запланировано на 5 февраля. Этот проект имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного, стабильного и доступного энергоснабжения Венгрии.

Позиция по урегулированию украинского конфликта: поддержка мирных инициатив

В контексте украинского урегулирования Сийярто отметил, что Венгрия придерживается позиции поддержки мира. Президент Путин также сообщил о возможности проведения мирного саммита в Будапеште, если это будет организовано, пишет "Интерфакс".