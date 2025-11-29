Гигантский отток: 18 млрд рублей выведены из программы сбережений

18 млрд рублей выведены из программы долгосрочных сбережений — Центробанк

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Статистические данные Центробанка свидетельствуют о том, что в III квартале 2025 года граждане России вывели из программы долгосрочных сбережений около 18 млрд рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Причиной резкого оттока стало использование условий системы пенсионерами и лицами предпенсионного возраста для получения быстрой выгоды.

Вкладчики подключались к программе, получали государственное софинансирование и сразу же оформляли заявки на вывод всей суммы. Представители отрасли в беседе с Frank Media отметили, что клиенты предпочли моментальную доходность долгосрочным накоплениям.

Схема быстрого обогащения

В конце 2024 года многие пенсионеры заключали договоры исключительно для получения государственных выплат с целью их немедленного вывода, что обеспечивало доходность до 100%. Для граждан это стало способом разблокировать старые пенсионные накопления. Предпенсионеры увидели в этой возможности гибкий и быстрый доступ к своим накоплениям, минуя длительные сроки ожидания, предусмотренные прежними правилами.

Неожиданные последствия

Подобный масштабный вывод средств стал сюрпризом для министерств и негосударственных пенсионных фондов, столкнувшихся с массовым закрытием счетов. С начала года единовременные выплаты увеличились почти в десять раз, превысив к осени 20 млрд рублей.

В Минфине предполагают, что некоторые граждане могли не до конца понять условия, рассматривая программу как краткосрочный вклад с высокой процентной ставкой, а другие открывали несколько счетов в надежде на получение множественных субсидий.

Законодательство разрешает единовременное снятие средств участникам программы, достигшим пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). Так как более половины вкладчиков уже достигли этого возраста, они смогли воспользоваться данной опцией, не дожидаясь 15 лет. Немедленный вывод всей суммы возможен, если размер накоплений не превышает установленный лимит, базирующийся на прожиточном минимуме пенсионера, иначе назначается пожизненная ежемесячная выплата.