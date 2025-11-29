Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем Nivea стал популярным ночным увлажняющим средством — Bovary
Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут
Странные реакции собак связаны с их сверхчувствительными органами — Sciencepost
Глубокое дыхание улучшает метаболизм — тренер Аникушина
Велик риск деформации веток от мокрого снега — АиФ
Специалисты подтвердили снижение ёмкости АКБ при отрицательных температурах
Антидепрессанты перевели часть фолликулов в фазу покоя — дерматологи
Караченцов и Поргина обвенчались после автокатастрофы
Красное вино и ягодные соки с ковра удаляются раствором белого уксуса

Ценовой хаос на полках: как покупателям избежать ловушек

Вот как магазины манипулируют ценами — глава Комитета Госдумы по труду Нилов
Экономика

В Союзе потребителей России совместно с депутатами Госдумы разрабатываются предложения, направленные на изменение правил торговли.

Плавленый сыр
Фото: Wikipedia by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плавленый сыр

Цель инициативы — ввести единую систему измерения для весовых товаров, чтобы избежать манипуляций с ценами. Часто стоимость одного и того же продукта указывается в расчете на 100 граммов, килограмм или упаковку, что создает путаницу.

Триллионные убытки от шринкфляции

По оценкам Союза потребителей, из-за шринкфляции, которая представляет собой уменьшение объема или веса товара при неизменном размере упаковки, потребители ежегодно теряют около триллиона рублей, пишет РГ.

Запутанные цены

Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, отметил важность инициативы по унификации цен.

"Вот смотрите, лежит на витрине сыр. За упаковку в 200 грамм цена 200 рублей. Рядом упаковка того же сыра, но цена уже 80 рублей, только это сумма — 80 рублей — за 100 грамм сыра. Дальше нарезка сыра в 300 грамм, но написано, что его стоимость тысяча рублей за килограмм. Любой покупатель запутается. Нужен унифицированный подход — чтобы цены были указаны за килограмм, за литр", — поясняет Нилов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Новости спорта
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Последние материалы
Крем Nivea стал популярным ночным увлажняющим средством — Bovary
Конвертики из курицы с грибами запекают 30 минут
Странные реакции собак связаны с их сверхчувствительными органами — Sciencepost
Глубокое дыхание улучшает метаболизм — тренер Аникушина
Велик риск деформации веток от мокрого снега — АиФ
Специалисты подтвердили снижение ёмкости АКБ при отрицательных температурах
Антидепрессанты перевели часть фолликулов в фазу покоя — дерматологи
Караченцов и Поргина обвенчались после автокатастрофы
Красное вино и ягодные соки с ковра удаляются раствором белого уксуса
Вот как магазины манипулируют ценами — глава Комитета Госдумы по труду Нилов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.