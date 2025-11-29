Ценовой хаос на полках: как покупателям избежать ловушек

Вот как магазины манипулируют ценами — глава Комитета Госдумы по труду Нилов

В Союзе потребителей России совместно с депутатами Госдумы разрабатываются предложения, направленные на изменение правил торговли.

Фото: Wikipedia by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плавленый сыр

Цель инициативы — ввести единую систему измерения для весовых товаров, чтобы избежать манипуляций с ценами. Часто стоимость одного и того же продукта указывается в расчете на 100 граммов, килограмм или упаковку, что создает путаницу.

Триллионные убытки от шринкфляции

По оценкам Союза потребителей, из-за шринкфляции, которая представляет собой уменьшение объема или веса товара при неизменном размере упаковки, потребители ежегодно теряют около триллиона рублей, пишет РГ.

Запутанные цены

Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике, отметил важность инициативы по унификации цен.

"Вот смотрите, лежит на витрине сыр. За упаковку в 200 грамм цена 200 рублей. Рядом упаковка того же сыра, но цена уже 80 рублей, только это сумма — 80 рублей — за 100 грамм сыра. Дальше нарезка сыра в 300 грамм, но написано, что его стоимость тысяча рублей за килограмм. Любой покупатель запутается. Нужен унифицированный подход — чтобы цены были указаны за килограмм, за литр", — поясняет Нилов.