Азовское море — новый магнит для девелоперов: что ждёт прибрежные города

Коммерческий директор группы компаний "Монолит" Виталий Суханов сообщил, что рынок недвижимости в Донбассе и Новороссии вызывает живой интерес у строительных компаний, в том числе у застройщиков из Крыма, особенно в свете доступных ипотечных программ.
По его словам, "Строительный рынок в новых субъектах Российской Федерации, в особенности учитывая выгодные условия государственной ипотеки с процентной ставкой 2%, является весьма привлекательным направлением для девелоперов, и крымские компании не являются исключением".
Суханов подчеркнул, что такие крупные города, как Луганск и Донецк, демонстрируют значительный потенциал в связи с ростом численности населения и увеличением потребности в жилье. Активное развитие инфраструктуры и низкие процентные ставки создают благоприятную обстановку для возведения новых зданий и обновления существующего жилого фонда.
Прибрежные города, расположенные на побережье Азовского моря, также обладают перспективами в контексте развития внутреннего туризма, что стимулирует строительство объектов рекреационной недвижимости.
Важно отметить, что в новых регионах действует свободная экономическая зона до 2050 года, предоставляющая участникам налоговые и таможенные льготы, субсидии на компенсацию процентных платежей по кредитам, а также льготные условия аренды земельных участков, пишет ТАСС.
