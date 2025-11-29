Пенсионерам приготовили декабрьский сюрприз: кому выплатят сразу в два раза больше

После увольнения пенсионерам пересчитывают выплаты с индексацией — Нилов

Для части российских пенсионеров декабрь станет месяцем заметных изменений: выплаты увеличатся автоматически, а перерасчёт затронет несколько категорий граждан. Эти изменения особенно важны для людей, достигших 80-летнего возраста, а также для тех, кто прекратил трудовую деятельность. Об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Кому повысят пенсии с декабря

Повышенные суммы получат прежде всего граждане, которым исполнилось 80 лет. В этот момент фиксированная выплата удваивается, и это правило действует уже несколько лет, оставаясь одним из основных видов дополнительной поддержки пожилых людей. В 2025 году размер фиксированной части страховой пенсии после перерасчёта составит 17 815 рублей. Это увеличение происходит автоматически, и пенсионеру не нужно подавать заявление.

Такой же принцип применяется и к гражданам с инвалидностью первой группы. Они также имеют право на двойной размер фиксированной выплаты, что позволяет компенсировать дополнительные расходы на лечение, уход и специализированные услуги.

"Такой же принцип действует для инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация", — объяснил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Рост выплат касается и пенсионеров, которые прекратили трудиться. После увольнения пенсия пересчитывается с учётом тех индексаций, которые не применялись в период работы. Обычно перерасчёт производится через три месяца после прекращения деятельности, но эффект от него чувствуется уже в ближайшие выплаты.

Какие изменения ждут пенсионеров в ближайшее время

Помимо увеличения фиксированной части страховой пенсии, важным показателем остаётся рост МРОТ. С января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России поднимется до 27 093 рублей. Повышение МРОТ влияет на несколько выплат одновременно: соцдоплаты к пенсии, зарплаты бюджетников, пособия и компенсации.

Влияние на пенсионеров чувствуется в тех случаях, когда гражданин получает региональную или федеральную социальную доплату. Если пенсия вместе с другими выплатами меньше прожиточного минимума, государство назначает доплату до уровня ПМ. Соответственно, рост МРОТ, как правило, тянет за собой и повышение региональных социальных стандартов.

Также повышение МРОТ косвенно способствует увеличению будущих пенсионных коэффициентов у работающих граждан: чем выше зарплата, тем выше начисляемые баллы. Это может сказаться на размере страховой пенсии в будущем.

Условия перерасчёта пенсии: что нужно знать

Перерасчёт выплат происходит в нескольких случаях, и некоторые из них имеют важные особенности. Гражданам стоит учитывать, что:

удвоение фиксированной выплаты в 80 лет назначается автоматически; перерасчёт после прекращения трудовой деятельности проводится без заявления, но с небольшой задержкой; выплаты инвалидам первой группы пересматриваются также автоматически; социальные доплаты зависят от прожиточного минимума в регионе и могут меняться ежегодно; перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам проводится один раз в год — 1 августа, но без применения индексаций.

Все эти механизмы формируют общий уровень поддержки, который пенсионеры получают в течение года.

Как изменится размер выплат: практическое объяснение

Чтобы понять, как работает повышение выплат, достаточно рассмотреть несколько типовых ситуаций. Если гражданину исполнилось 80 лет, его фиксированная часть страховой пенсии удваивается. Допустим, до перерасчёта она составляла около 8 900 рублей — после увеличения сумма превысит 17 800 рублей. Это добавление идёт сверх основного размера страховой пенсии, который зависит от стажа и количества пенсионных баллов.

Если пенсионер перестал работать, пенсия рассчитывается с учётом всех пропущенных индексаций. Например, если он трудился последние два года, то обе индексации этих лет будут применены при пересмотре выплат. Такой механизм позволяет восстановить справедливый уровень пенсии, который был временно "заморожен" из-за статуса работающего пенсионера.

Инвалиды первой группы также попадают под категорию граждан, которым назначается двойная фиксированная выплата. Это серьёзная поддержка для людей, которым требуется постоянный уход, лекарства и специализированные средства реабилитации.

Сравнение категорий пенсионеров, которым полагается повышение

Пенсионеры 80+

Эта категория получает самое заметное увеличение. Удвоение фиксированной выплаты является гарантированной мерой, которая действует во всех регионах.

Пенсионеры, прекратившие работать

Их пенсии пересчитываются с учётом пропущенных индексаций. Сумма повышения зависит от того, сколько времени человек продолжал трудиться после назначения пенсии.

Инвалиды первой группы

Они получают аналогичное удвоение фиксированной части, что позволяет компенсировать дополнительные медицинские расходы.

Сравнение показывает, что наиболее крупные суммы прибавки получают граждане, достигшие 80-летнего возраста, а вот порядок перерасчёта для прекращающих трудиться пенсионеров зависит от индивидуальных обстоятельств.

Как пенсионеру убедиться, что он получит повышение

Проверить категорию, к которой относится пенсионер: возраст 80+, статус инвалида, работающий или нет. Уточнить дату последней индексации в личном кабинете на Госуслугах или в ПФР. Если человек перестал работать, убедиться, что работодатель своевременно передал сведения о прекращении трудовой деятельности. При необходимости уточнить в Соцфонде сроки перерасчёта и дату поступления новых выплат. Следить за изменениями прожиточного минимума региона, чтобы понимать, как может измениться размер соцдоплаты.

Популярные вопросы о повышении пенсионных выплат

Когда происходит перерасчёт фиксированной выплаты в 80 лет?

Он назначается автоматически в месяц достижения юбилейного возраста.

Нужно ли подавать заявление после увольнения?

Нет, перерасчёт выполняется автоматически, но выплаты увеличиваются спустя несколько месяцев.

Как повышение МРОТ влияет на пенсионеров?

Через рост прожиточного минимума и социальных доплат. Для работающих повышение МРОТ влияет на будущие пенсионные коэффициенты.