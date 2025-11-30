Полвека вместе — и регион открывает кошелёк: сколько платят супругам за долгий брак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:43
Экономика

Долгая совместная жизнь всегда была символом крепкой семьи, но в 2025 году она стала и основанием для получения региональной поддержки. В разных субъектах России действуют собственные программы поощрений для супругов, отметивших важные юбилеи. Эти меры помогают не только подчеркнуть ценность брака, но и облегчить бытовые расходы пожилых семей. Об этом сообщает kp. ru.

Пара пожилых людей
Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пара пожилых людей

Что представляет собой выплата за долгий брак

Смысл таких программ прост: супругам, прожившим вместе значительное количество лет, назначается разовая выплата или предоставляется памятный знак. На общегосударственном уровне подобной меры нет, поэтому каждая область или республика устанавливает свои правила. Чаще всего отсчёт начинается с 50-летнего юбилея, а далее поддержка может назначаться каждые пять или десять лет.

"Федерального закона, регулирующего выплаты за долгий брак, нет. Регулирование осуществляется региональными нормативными правовыми актами", — отмечает юрист Александр Бударагин.

Такие выплаты бывают денежными или символическими. В ряде регионов супруги получают сертификаты, памятные медали, участие в торжественных мероприятиях или поздравления от местной власти. В других субъектах предусмотрены реальные суммы — от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч, в зависимости от бюджета региона и его социальной политики.

Где в 2025 году предусмотрены выплаты

Поддержка для семей-юбиляров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Архангельской и Московской областях, на Урале, Дальнем Востоке и в ряде других субъектов. В каждом из них существуют собственные условия: где-то достаточно факта юбилея, а где-то требуется определённый трудовой стаж или длительное проживание на территории области.

Москвичи получают наиболее ощутимые суммы среди крупных регионов. В столице за 50 лет совместной жизни положено почти 28 тысяч рублей, а за 70-летие — около 42 тысяч. В Ленинградской области действует особое правило — если один из супругов прописан не в Санкт-Петербурге, размер выплаты уменьшается наполовину.

В некоторых субъектах действует единоразовая поддержка. Например, в Пензенской и Самарской областях выплата назначается только за 50-летие, а дополнительные условия могут включать гражданство РФ или участие супруга в Великой Отечественной войне. На Севере — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — суммы достигают 70 тысяч рублей, при этом требуется не только юбилей, но и подтверждение многолетнего трудового вклада в регионе.

Особенности выплат в разных регионах России

Выплаты отличаются по срокам, критериям и размерам. Белгородская область требует минимум 20 лет проживания, Свердловская — наличие хотя бы одного ребёнка, а Приморский край вводит обязательное условие — минимум 10 лет совместной жизни именно на местной территории.

В Хабаровском крае система работает иначе: выплата предоставляется один раз — за 25 лет брака. Сумма составляет 25 000 рублей, и её сопровождает памятный знак. В Удмуртии субсидия небольшая, но регулярная — её назначают каждые пять лет после золотой свадьбы, однако оба супруга должны быть зарегистрированы в регионе.

Владимирская область также выделяется: здесь раз в 10 лет супруги могут получить по 10 000 рублей. Если один из партнёров умирает в год юбилея, второй сохраняет право на выплату, при условии что пара прожила на территории региона не менее десяти лет.

Кому положена выплата

Получить поддержку могут пары, состоящие в зарегистрированном браке 50 и более лет и официально проживающие в регионе, где действует программа. Однако нюансов немало: где-то требуется российское гражданство, где-то длительная регистрация, а в отдельных случаях — подтверждённый трудовой стаж или наличие детей.

Чтобы избежать ошибок, рекомендуется заранее уточнить требования на сайте Госуслуг или в местном МФЦ. Формальные правила кажутся простыми, но различия между субъектами действительно значительные.

Как оформить выплату: пошаговая схема

1. Узнать правила в своём регионе

Перед подачей заявления важно убедиться, что программа действует именно в вашем субъекте. Иначе пара рискует получить отказ, даже если фактически прожила вместе полвека.

2. Подготовить документы

Обычно достаточно паспортов с регистрацией, свидетельства о браке и банковских реквизитов. Иногда могут понадобиться подтверждающие документы о трудовой деятельности или свидетельства о рождении детей.

3. Подать заявление

Заявление можно оформить через МФЦ или портал Госуслуг. Рассмотрение занимает около месяца, после чего средства перечисляются на указанный банковский счёт.

Сравнение условий выплат в регионах

Разные субъекты используют собственные подходы к поддержке семей, поэтому сравнение помогает увидеть общие тенденции.

Москва vs Московская область

Московские выплаты значительно выше и привязаны к статусу пенсионеров, в области суммы скромнее и увеличиваются постепенно каждые пять лет. В столице не требуют длительного проживания, тогда как Московская область предъявляет ряд дополнительных условий.

Санкт-Петербург vs Ленинградская область

Петербург предлагает одни из наиболее крупных выплат — от 50 000 рублей и выше. При этом наличие регистрации в Ленобласти автоматически снижает сумму на 50%. В самой Ленинградской области фиксированных выплат нет, но есть собственные формы поощрения.

Северные регионы vs центральные

ХМАО и ЯНАО предлагают щедрые суммы, но требуют длительный трудовой стаж. Центральные регионы ориентируются на поддержку пожилых семей без обязательных требований к занятости.

Плюсы и минусы региональной системы выплат

Несмотря на вариативность условий, такая система имеет свои сильные и слабые стороны.

Плюсы

  • Возможность получить значимую финансовую поддержку в зрелом возрасте.

  • Признание семейного долголетия и укрепление традиционных ценностей.

  • Наличие программ даже в небольших по бюджету регионах.

  • Возможность выбора удобного способа подачи заявления.

Минусы

  • Отсутствие единых федеральных стандартов.

  • Существенные различия в размерах выплат между регионами.

  • Часто требуются дополнительные условия: проживание, стаж, дети.

  • В некоторых субъектах выплаты отсутствуют вовсе.

Советы по оформлению выплаты за долгий брак

Чтобы процесс прошёл без задержек, полезно учитывать несколько практических рекомендаций.

  1. Проверить региональные условия заранее.

  2. Собрать полный комплект документов — отсутствие даже одной справки может затянуть оформление.

  3. Уточнить график работы МФЦ, особенно в праздничные периоды.

  4. Правильно указать банковские реквизиты, чтобы избежать задержек с переводом.

  5. Если заявление подаёт один супруг, рекомендуется приложить нотариально заверенное согласие второго.

Популярные вопросы о выплатах за долгий брак

На какие юбилеи можно получить выплату?

Чаще всего — на 50, 55, 60, 65 и 70 лет брака. Некоторые регионы добавляют выплаты за 75-летие или назначают их каждые 10 лет.

Куда обращаться для оформления?

Обычно в МФЦ или органы соцзащиты. В ряде регионов заявление можно подать через портал Госуслуг.

Какие документы нужны?

Паспорта супругов, свидетельство о браке и документы, подтверждающие регистрацию. Иногда могут потребоваться дополнительные данные — трудовая книжка или свидетельства о рождении детей.

Автор Ирина Тяпкова
Ирина Тяпкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
