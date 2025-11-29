Деньги вернутся на счёт: пошаговая инструкция для возврата налога с вкладов

Россияне могут вернуть часть налога с банковских вкладов — эксперт Мучараева

Российские граждане, уплатившие налог на доход с банковских вкладов за 2023 и 2024 годы, имеют право на возврат части или всей суммы этого налога через систему налоговых вычетов.

Как отмечает налоговый консультант Оксана Мучараева, эта возможность доступна даже для пенсионеров и самозанятых.

Какие вычеты применимы к процентным доходам

Мучараева подчёркивает, что к доходам, полученным в виде процентов по вкладам в 2023 и 2024 годах, применяются стандартные типы вычетов, такие как социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные. Для их получения необходимо оформить соответствующую декларацию., отмечает эксперт.

Условия налогообложения процентных доходов

Налог на процентный доход по вкладам был введён в России в 2021 году, однако в первые два года (2021 и 2022) он не взимался в качестве меры поддержки населения. Начиная с 2023 года, налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный лимит, например, в 2024 году это было 210 тысяч рублей.

Как получить вычет: необходимые шаги

Хотя налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму налога на вклады на основе данных, предоставленных банками, для получения вычета необходимо самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Вычеты доступны гражданам, которые в течение последних трёх лет оплачивали медицинские услуги, обучение, занятия спортом или участвовали в программах долгосрочного инвестирования.

Сроки подачи декларации и пример расчёта

Воспользоваться вычетом по налогу на процентный доход можно только за 2023 и 2024 годы. Декларацию для возврата налога можно подать в течение трех лет после окончания года, в котором возникло право на вычет. Например, для возврата налога за 2023 год, декларацию можно подать до конца 2026 года.

Даже те, кто обычно не платит НДФЛ, такие как самозанятые и пенсионеры, могут получить вычет. Например, если безработный получил за год 400 тысяч рублей в виде процентов по вкладам и потратил 120 тысяч на лечение, ему вернут 13% от суммы расходов на лечение, то есть 15 600 рублей, пишет РИА Новости.