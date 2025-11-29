Деньги вернутся на счёт: пошаговая инструкция для возврата налога с вкладов

Российские граждане, уплатившие налог на доход с банковских вкладов за 2023 и 2024 годы, имеют право на возврат части или всей суммы этого налога через систему налоговых вычетов.
Как отмечает налоговый консультант Оксана Мучараева, эта возможность доступна даже для пенсионеров и самозанятых.
Мучараева подчёркивает, что к доходам, полученным в виде процентов по вкладам в 2023 и 2024 годах, применяются стандартные типы вычетов, такие как социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные. Для их получения необходимо оформить соответствующую декларацию., отмечает эксперт.
Налог на процентный доход по вкладам был введён в России в 2021 году, однако в первые два года (2021 и 2022) он не взимался в качестве меры поддержки населения. Начиная с 2023 года, налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный лимит, например, в 2024 году это было 210 тысяч рублей.
Хотя налоговая служба самостоятельно рассчитывает сумму налога на вклады на основе данных, предоставленных банками, для получения вычета необходимо самостоятельно подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Вычеты доступны гражданам, которые в течение последних трёх лет оплачивали медицинские услуги, обучение, занятия спортом или участвовали в программах долгосрочного инвестирования.
Воспользоваться вычетом по налогу на процентный доход можно только за 2023 и 2024 годы. Декларацию для возврата налога можно подать в течение трех лет после окончания года, в котором возникло право на вычет. Например, для возврата налога за 2023 год, декларацию можно подать до конца 2026 года.
Даже те, кто обычно не платит НДФЛ, такие как самозанятые и пенсионеры, могут получить вычет. Например, если безработный получил за год 400 тысяч рублей в виде процентов по вкладам и потратил 120 тысяч на лечение, ему вернут 13% от суммы расходов на лечение, то есть 15 600 рублей, пишет РИА Новости.
Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.