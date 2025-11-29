Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рубль против доллара: кто победит в валютной битве

Вторую неделю подряд рубль показывает стабильный рост — аналитики
Экономика

На валютных торгах наблюдается устойчивая тенденция к укреплению российской валюты. За ноябрь курс доллара по отношению к рублю снизился почти на 4%, а за осенний период — на 6,4%.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Факторы, влияющие на курс рубля

Основной фактор, поддерживающий укрепление рубля, — высокие процентные ставки, действующие в российской экономике, считают аналитики. Это позволяет предположить, что тенденция к укреплению рубля сохранится в начале декабря.

Прогноз динамики курса рубля

В дальнейшем динамика курса будет определяться решениями и заявлениями Центрального Банка России. Смягчение риторики регулятора может привести к небольшому ослаблению рубля ближе к концу года. В то же время, если Банк России будет придерживаться жесткой политики, это поддержит дальнейшее снижение курсов иностранных валют в направлении годовых минимумов.

Итоги последних торгов

По результатам внебиржевых торгов в пятницу, курс доллара составил 77,49 руб./$, что на 1,72 руб. ниже, чем в конце предыдущей торговой недели, сообщает "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
