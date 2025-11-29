Тонкий лёд немецкого чуда: названы причины хрупкости экономики ФРГ

Рост ВВП Германии на 1,3% зависит от условий — министр экономики Райхе

Министр экономики Германии Катерина Райхе выразила обеспокоенность текущим положением дел в немецкой экономике, назвав его неустойчивым.

В интервью Welt am Sonntag она подчеркнула необходимость безотлагательных реформ.

Риски и прогнозы

Официальный прогноз правительства Германии, предсказывающий рост ВВП на 1,3% в 2026 году, как заявила Райхе, возможен на нескольких допущениях: отсутствие новых внешних шоков, оперативное вложение государственных средств и неизменность текущего курса структурных реформ. Однако министр указала на появление новых угроз, таких как торговые войны, тарифные ограничения и ограничения на экспорт со стороны Китая.

Потеря доверия и обороноспособность

Райхе отметила снижение доверия к Германии, что может негативно сказаться на способности страны поддерживать и развивать промышленность. Она заверила, что правительство в полной мере осознаёт серьёзность сложившейся ситуации.

В преддверии запланированной встречи с представителями промышленности и министром обороны, Райхе подчеркнула неразрывную связь между экономическим благосостоянием и обороноспособностью страны, пишет ТАСС.