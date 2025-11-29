Будущее под вопросом: что скрывается за взрывным ростом рынка роботов

Государственный комитет по развитию и реформам (ГКРР) Китая выразил обеспокоенность по поводу возможного формирования спекулятивного "пузыря" в сфере разработки человекоподобных роботов.
По данным Bloomberg, более полутора сотен компаний занимаются созданием схожих моделей, что вызывает опасения у регулятора.
ГКРР подчёркивает необходимость предотвращения избыточного предложения, которое может подавить реальные инновации и научно-исследовательские разработки. В ведомстве проводят параллели с предыдущими эпизодами чрезмерных инвестиций в такие области, как прокат велосипедов и производство микросхем, которые закончились кризисами и банкротствами мелких предприятий.
Акции компании UBTech Robotics, одного из лидеров китайской робототехнической индустрии, продемонстрировали рост на Гонконгской фондовой бирже (свыше 4,9%), однако к завершению торговой сессии рост замедлился до 3,9%.
Представитель ГКРР Ли Чао отметила, что новые отрасли часто сталкиваются с проблемой нахождения баланса между быстрым развитием и риском возникновения спекулятивных пузырей. Сейчас эта проблема актуальна для сектора человекоподобных роботов.
Развитие робототехники в Китае получило значительный импульс после того, как танцующие роботы-андроиды от Unitree вызвали ажиотаж. Кроме того, Коммунистическая партия Китая определила робототехнику в качестве одного из шести ключевых драйверов экономического роста страны к 2030 году.
Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.