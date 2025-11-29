Будущее под вопросом: что скрывается за взрывным ростом рынка роботов

Регулятор КНР предупреждает о пузыре в робототехнике — представитель ГКРР Чао

Экономика

Государственный комитет по развитию и реформам (ГКРР) Китая выразил обеспокоенность по поводу возможного формирования спекулятивного "пузыря" в сфере разработки человекоподобных роботов.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

По данным Bloomberg, более полутора сотен компаний занимаются созданием схожих моделей, что вызывает опасения у регулятора.

Предотвращение перенасыщения рынка

ГКРР подчёркивает необходимость предотвращения избыточного предложения, которое может подавить реальные инновации и научно-исследовательские разработки. В ведомстве проводят параллели с предыдущими эпизодами чрезмерных инвестиций в такие области, как прокат велосипедов и производство микросхем, которые закончились кризисами и банкротствами мелких предприятий.

Акции компании UBTech Robotics, одного из лидеров китайской робототехнической индустрии, продемонстрировали рост на Гонконгской фондовой бирже (свыше 4,9%), однако к завершению торговой сессии рост замедлился до 3,9%.

Баланс между ростом и рисками

Представитель ГКРР Ли Чао отметила, что новые отрасли часто сталкиваются с проблемой нахождения баланса между быстрым развитием и риском возникновения спекулятивных пузырей. Сейчас эта проблема актуальна для сектора человекоподобных роботов.

Импульс для развития робототехники

Развитие робототехники в Китае получило значительный импульс после того, как танцующие роботы-андроиды от Unitree вызвали ажиотаж. Кроме того, Коммунистическая партия Китая определила робототехнику в качестве одного из шести ключевых драйверов экономического роста страны к 2030 году.