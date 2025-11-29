Десятитысячная банкнота — спасение или приговор для экономики? Какие риски несёт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Введение в обращение десятитысячной рублевой банкноты может стать удобным инструментом для сбережений, но несёт в себе опасность активизации нелегальной экономической деятельности. 

Женщина с кошельком
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с кошельком

Такое мнение выразил Кирилл Черновол, сотрудник Института Гайдара.

Предложение депутатов

Группа депутатов Государственной Думы от фракции "Новые люди", возглавляемая вице-спикером Владиславом Даванковым, обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой о выпуске купюры номиналом 10 000 рублей.

Аргументы "за" и "против"

Черновол отметил, что, согласно данным ФРС США, изготовление защищенной банкноты обходится в 4-11 центов за штуку. Основная сложность для центральных банков заключается в контроле за обращением крупных купюр. Он подчеркнул, что десятитысячная банкнота может быть привлекательной для накопления средств (хотя длительное хранение наличных денег само по себе не является оптимальным решением), но ее выпуск может спровоцировать рост теневой экономики и увеличить риски отмывания денег.

Он напомнил, что в 2019 году Евросоюз отказался от купюры в 500 евро из-за опасений, связанных с отмыванием доходов. В то же время, Швейцария сохраняет банкноту в 1000 франков в качестве инструмента для сбережений. Эксперт также отметил, что, несмотря на увеличение популярности цифровых платежей, банкноты приобретают все большее значение как средство сохранения капитала, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
