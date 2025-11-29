Длинная дорога к клиенту: как изменилась работа такси в Санкт-Петербурге

Петербургские водители такси отмечают снижение своих заработков после введения ограничений на работу в этой сфере для мигрантов, имеющих трудовые патенты.
По информации "ДП", уменьшение числа доступных водителей такси привело к падению доходов. Несмотря на сохраняющийся спрос на поездки, наблюдается дефицит водителей для выполнения всех заказов, сообщает rosbalt.ru.
Пользователи популярных сервисов такси в Санкт-Петербурге замечают уведомления в приложениях о повышенном спросе и нехватке свободных машин. Это приводит к увеличению времени ожидания, которое вместо привычных нескольких минут может составлять 10-15 минут, а в пригородных районах и до получаса. Наряду с ростом тарифов, главным неудобством стало ожидание.
В городской администрации признают сокращение числа таксистов, оценивая его примерно в 15%. Чиновники отмечают увеличение времени подачи такси, но не видят значительного влияния этих изменений на ценообразование услуг.
