Долгожданные выплаты за советские вклады? Что нужно знать вкладчикам

Владельцам сбережений положена компенсация за советские вклады — член МАЮ Безмаленко
Экономика

На период с 2026 по 2028 год в федеральном бюджете зарезервировано около 5 миллиардов рублей для целей компенсации гражданам, лишившимся сбережений в советское время. и —

Пятитысячные купюры
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пятитысячные купюры

Евгения Безмаленко, член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal, предоставила агентству "Прайм" подробную информацию о порядке и размере предстоящих выплат.

Размер компенсаций в зависимости от года рождения

Граждане, рожденные до 1945 года включительно, получат выплаты в размере, втрое превышающем остаток их вклада, зафиксированный на 1 января 1992 года. Если ранее вкладчику уже были произведены частичные выплаты, итоговая сумма компенсации будет скорректирована с учетом полученных средств.

Для граждан, родившихся в период с 1946 по 1991 год, предусмотрена компенсация в двукратном размере, также с учетом возможных предыдущих выплат.

Ограничения и исключения

Стоит отметить, что компенсация не предусмотрена для вкладов, закрытых в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года в Сберегательном банке Российской Федерации.

Порядок выплат наследникам

Наследники вкладчиков имеют право на получение компенсации вне зависимости от возраста умершего владельца вклада. При этом, размер выплаты не уменьшается на сумму ранее выплаченного пособия на погребение.

Окончательный регламент и процедура осуществления выплат будут утверждены Правительством Российской Федерации, подытожила Безмаленко.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
