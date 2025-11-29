Миграционный шторм Омской области: рай для мигрантов или временная пересадочная станция

Эти страны лидируют по числу прибывших мигрантов в Омскую область

В текущем году в Омскую область прибыло свыше 67,2 тысяч граждан других государств.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

Основные страны прибытия

Основной поток прибывающих из-за рубежа составили граждане Республики Казахстан — по данным миграционной службы МВД, их число достигло 29,1 тысячи человек. Конкуренцию им составили выходцы из Узбекистана, прибывшие в регион в количестве около 20,5 тысяч человек.

Среди посетивших Омскую область также отмечены граждане Таджикистана (6,8 тысячи), Киргизии (4,3 тысячи), а также Китая и Армении. Из этих стран в регион прибыли, соответственно, 2,5 и 2 тысячи человек. Менее популярным направлением для поездок в Россию оказалась Омская область у граждан Азербайджана и Индии, которых насчитывается около 2 тысяч, пишет gorod55.ru.

Реальное количество иностранцев в регионе

Однако фактическое число иностранцев, находящихся в Омской области, примерно на треть меньше объема миграционного потока. Из 67,2 тысяч прибывших в регионе остались всего 20 063 человека — именно такое количество лиц (имеющих документы и не имеющих) состоит на миграционном учете, согласно последним данным.

Статус пребывания

Среди иностранцев, стремящихся легализовать свое положение в России, доминируют лица, получившие вид на жительство — по информации МВД, их насчитывается 7230 человек. Значительно меньше в Омске и области иностранцев, получивших разрешение на временное проживание — всего 509 человек. Временное убежище в Омской области получили 69 иностранных граждан.

Правонарушения и депортации

Уровень правовой культуры у прибывших в Омскую область невысок. В 2025 году к административной ответственности были привлечены 2093 иностранца. Вероятно, причинами стали различные нарушения, поскольку депортация и выдворение были применены лишь к 77 мигрантам. Согласно данным МВД, в предыдущем, 2024 году, было выдворено в два раза больше иностранцев — 165 человек.

Предположительно, снижение этого показателя обусловлено ужесточением миграционной политики Российской Федерации, включающим ограничение сфер деятельности, доступных иностранцам (меры планируют продлить и на 2026 год), а также регулярные рейды правоохранительных органов. Кроме того, введены ограничения в образовательной сфере, требующие от детей мигрантов сдачи обязательного экзамена по русскому языку для поступления в школу.