Тройская унция счастья: серебро продолжает дорожать

Мартовский фьючерс на серебро 2026 года на площадке Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, достиг беспрецедентной отметки, преодолев уровень в 55 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
28 ноября к 17:01 по московскому времени стоимость драгоценного металла увеличилась на 3,44%, достигнув 55,45 доллара за унцию. Несколько позднее, к 17:16 мск, темп роста немного замедлился, составив 55,34 доллара за унцию, что соответствует увеличению на 3,23%.
Одновременно с этим, февральский фьючерс на золото 2026 года на той же бирже Comex торговался на уровне 4 227,6 доллара, показав прирост в 0,6%, пишет ТАСС.
С начала 2025 года наблюдается значительный рост стоимости фьючерсов на оба драгоценных металла: серебро подорожало на 89,31%, а золото — на 60,18%.
Стремительный скачок цен на серебро произошел после возобновления торгов биржевым оператором CME Group, который является владельцем Comex и NYMEX.
