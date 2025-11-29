Тройская унция счастья: серебро продолжает дорожать

Фьючерсы на серебро достигли рекордной отметки в $55 — Comex

Мартовский фьючерс на серебро 2026 года на площадке Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, достиг беспрецедентной отметки, преодолев уровень в 55 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебрянные слитки и монеты

Динамика цен в течение дня

28 ноября к 17:01 по московскому времени стоимость драгоценного металла увеличилась на 3,44%, достигнув 55,45 доллара за унцию. Несколько позднее, к 17:16 мск, темп роста немного замедлился, составив 55,34 доллара за унцию, что соответствует увеличению на 3,23%.

Золото также демонстрирует рост

Одновременно с этим, февральский фьючерс на золото 2026 года на той же бирже Comex торговался на уровне 4 227,6 доллара, показав прирост в 0,6%, пишет ТАСС.

Взгляд на начало года

С начала 2025 года наблюдается значительный рост стоимости фьючерсов на оба драгоценных металла: серебро подорожало на 89,31%, а золото — на 60,18%.

Фактор возобновления торгов

Стремительный скачок цен на серебро произошел после возобновления торгов биржевым оператором CME Group, который является владельцем Comex и NYMEX.