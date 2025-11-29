Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Турецкий гамбит и китайский маневр: как Россия будет спасать урожай в 2026 году

Россия готовится к дефициту яблок, малины и грибов в 2026 году — экономист Литвиненко
Экономика

На фоне потенциального дефицита урожая из-за необычайно тёплой погоды в ноябре, Россия планирует обратиться к Турции и Китаю для обеспечения поставок яблок, грибов и малины. 

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Информацию об этом предоставила Инна Литвиненко, экономист и член комитета по образованию и социальной политике при российской Торгово-промышленной палате, в интервью "Постньюс".

Прогноз по дефициту и поставки

Литвиненко прогнозирует начало дефицита яблок, грибов, малины и винограда весной 2026 года. По ее словам, основными поставщиками станут Турция и Китай, а также страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан и Киргизия, к которым, вероятнее всего, будут обращаться за помощью.

Повышение спроса и цен, влияние на сельхозтехнику

При этом, эксперт предупреждает о неизбежном росте спроса и цен на данные продукты. Кроме того, неурожай может спровоцировать увеличение стоимости сельскохозяйственного оборудования и тепличных комплексов.

Последствия аномально тёплого ноября

Аномально тёплая погода в ноябре может привести к 50% потере урожая винограда, малины и грибов в центральных и южных регионах России. Наиболее уязвимыми регионами, по предварительным данным, являются Крым, Воронежская область и Краснодарский край.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
