Работа мечты? Россияне нашли золотую жилу в общепите — тренд набирает обороты

Россияне штурмуют общепит в поисках подработки — директор "Авито Подработка" Яськин

Всплеск интереса к подработкам наблюдается в общепите: россияне ищут возможности дополнительного заработка.

Россияне стали чаще интересоваться вакансиями в сфере общественного питания. Сервис "Авито Подработка" зафиксировал увеличение откликов на 122%.

По словам директора сервиса Сергея Яськина, рост интереса к подработкам в общепите наблюдается по всей стране. Это привлекательная возможность для получения дополнительного дохода, особенно для тех, кто не имеет опыта.

Самые востребованные позиции

Наибольший рост интереса наблюдается к позиции повара-кассира. Количество откликов на такие предложения увеличилось в 2,6 раза (на 161%). При этом бизнес также активно предлагает частичную занятость на этой позиции (рост на 160%).

Резюме в общепите: сезонный рост

На платформе hh. ru также отмечают увеличение числа резюме соискателей, желающих найти подработку в общепите. В октябре и ноябре количество таких резюме составило 1,7 млн, что на 63% больше, чем в августе-сентябре.

Представители компании объясняют эту активизацию сезонным фактором. В ноябре 2024 года активность россиян, желающих подработать в общепите, также выросла на 59% по сравнению с началом осени, пишут Известия.

Наиболее популярные позиции для подработки: промоутер (рост числа резюме на 57%), упаковщик и комплектовщик (45%), курьер (42%), пекарь, повар и кондитер (35%).

Тенденции на рынке подработок

Сервис SuperJob сообщает об увеличении количества резюме в сфере "Туризм, гостиницы, общественное питание" на 14% по всей России.

По данным сервиса, россияне ищут подработку на период январских каникул. Наиболее популярные варианты подработки — продавцы и кассиры в ритейле, курьерская доставка и HoReCa (официанты и бармены).

Рост цен и стремление увеличить доход стимулируют интерес к гибким формам занятости, которые можно совмещать с основной работой.