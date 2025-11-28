Россиян ждёт новая пенсионная реформа? Эксперты назвали роковой год

Эксперты назвали год, когда потребуется новая пенсионная реформа

Учёные Российской академии наук (РАН) выразили опасения, что эффект от пенсионной реформы 2018 года будет полностью нивелирован в течение следующих двух десятилетий.

Экономист Александр Сафонов и депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировали этот прогноз.

Новая пенсионная трансформация в 2045 году

По мнению экспертов из Института экономики РАН, повышение пенсионного возраста, хоть и снизило нагрузку на работающее население, не является долгосрочным решением. Они прогнозируют, что к 2045 году стране потребуется очередная пенсионная реформа из-за увеличивающейся доли пожилых людей и связанного с этим давления на бюджет, сообщает "Царьград".

Российская пенсионная система базируется на страховых принципах, где выплаты пенсий финансируются в основном за счёт страховых взносов работодателей, и в меньшей степени — за счёт государственных субсидий.

Мнения экспертов расходятся

Александр Сафонов считает прогноз РАН излишне тревожным. Он указывает на то, что расчёты учёных не учитывают потенциал экономического роста и увеличения заработной платы. Сафонов уверен, что устойчивый рост экономики в пределах 5% позволяет успешно решать проблемы, связанные с пенсионным обеспечением.

Светлана Бессараб также выразила несогласие с прогнозом РАН, отметив, что методология расчётов устарела. Она подчеркнула важность учёта технологических изменений, автоматизации и роботизации производственных процессов, которые влияют на производительность труда. Бессараб считает, что нет оснований для повышения пенсионного возраста в ближайшие годы, в том числе и через 20 лет.