Россиян ждёт новая пенсионная реформа? Эксперты назвали роковой год

Эксперты назвали год, когда потребуется новая пенсионная реформа
1:54
Экономика

Учёные Российской академии наук (РАН) выразили опасения, что эффект от пенсионной реформы 2018 года будет полностью нивелирован в течение следующих двух десятилетий.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Экономист Александр Сафонов и депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировали этот прогноз.

Новая пенсионная трансформация в 2045 году

По мнению экспертов из Института экономики РАН, повышение пенсионного возраста, хоть и снизило нагрузку на работающее население, не является долгосрочным решением. Они прогнозируют, что к 2045 году стране потребуется очередная пенсионная реформа из-за увеличивающейся доли пожилых людей и связанного с этим давления на бюджет, сообщает "Царьград".

Российская пенсионная система базируется на страховых принципах, где выплаты пенсий финансируются в основном за счёт страховых взносов работодателей, и в меньшей степени — за счёт государственных субсидий.

Мнения экспертов расходятся

Александр Сафонов считает прогноз РАН излишне тревожным. Он указывает на то, что расчёты учёных не учитывают потенциал экономического роста и увеличения заработной платы. Сафонов уверен, что устойчивый рост экономики в пределах 5% позволяет успешно решать проблемы, связанные с пенсионным обеспечением.

Светлана Бессараб также выразила несогласие с прогнозом РАН, отметив, что методология расчётов устарела. Она подчеркнула важность учёта технологических изменений, автоматизации и роботизации производственных процессов, которые влияют на производительность труда. Бессараб считает, что нет оснований для повышения пенсионного возраста в ближайшие годы, в том числе и через 20 лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
