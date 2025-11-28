Россиян ждёт новая пенсионная реформа? Эксперты назвали роковой год

Учёные Российской академии наук (РАН) выразили опасения, что эффект от пенсионной реформы 2018 года будет полностью нивелирован в течение следующих двух десятилетий.
Экономист Александр Сафонов и депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировали этот прогноз.
По мнению экспертов из Института экономики РАН, повышение пенсионного возраста, хоть и снизило нагрузку на работающее население, не является долгосрочным решением. Они прогнозируют, что к 2045 году стране потребуется очередная пенсионная реформа из-за увеличивающейся доли пожилых людей и связанного с этим давления на бюджет, сообщает "Царьград".
Российская пенсионная система базируется на страховых принципах, где выплаты пенсий финансируются в основном за счёт страховых взносов работодателей, и в меньшей степени — за счёт государственных субсидий.
Александр Сафонов считает прогноз РАН излишне тревожным. Он указывает на то, что расчёты учёных не учитывают потенциал экономического роста и увеличения заработной платы. Сафонов уверен, что устойчивый рост экономики в пределах 5% позволяет успешно решать проблемы, связанные с пенсионным обеспечением.
Светлана Бессараб также выразила несогласие с прогнозом РАН, отметив, что методология расчётов устарела. Она подчеркнула важность учёта технологических изменений, автоматизации и роботизации производственных процессов, которые влияют на производительность труда. Бессараб считает, что нет оснований для повышения пенсионного возраста в ближайшие годы, в том числе и через 20 лет.
