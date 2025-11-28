Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киргизский прорыв: $400 миллионов от Газпрома — великая щедрость или расчёт

$400 млн "Газпрома" могут изменить энергетическую карту Киргизии — экономист Довгялло
2:24
Экономика

"Газпром" инвестировал 400 миллионов долларов в газификацию киргизских деревень, что повысит уровень газоснабжения в стране до 42%.

Киргизия
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Depenbusch (Depi) from Cologne, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Киргизия

Экономист Максим Довгялло прокомментировал, как можно оправдать такие вложения.

Экономическая целесообразность

Довгялло отметил, что важно не только смотреть на сумму инвестиций, но и на условия, в которых они делаются. Инвестиции в газовую инфраструктуру и подключение потребителей к газовым сетям могут увеличить потребление газа в стране и, следовательно, спрос на него на рынках. Если инвестиции "Газпрома" связаны с увеличением объёмов поставок российского газа в Киргизию, то они имеют право на существование и могут быть полностью поддержаны. Однако нет ясной информации о том, связаны ли эти инвестиции с перспективой увеличения поставок.

Поддержка от России

Сведения о финансировании были объявлены на переговорах между Россией и Киргизией. Кроме газа, Россия поставляет электроэнергию для местных потребителей и участвует в проектировании и модернизации гидроэлектростанций в стране. В планах — строительство крупной солнечной электростанции и новой ТЭЦ.

Совместные проекты

Совместный фонд России и Киргизии финансирует 14 проектов в области гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более $175 миллионов. В атомной энергетике также проводятся программы рекультивации территорий уранодобывающих предприятий, и рассматривается возможность строительства первой атомной станции с использованием технологий малых модульных реакторов, пишет "Царьград".

Финансовые трудности "Газпрома"

Несмотря на щедрость инвестиций в соседние страны, "Газпром" продолжает оставаться убыточной компанией. Чистый финансовый долг "Газпрома" в 2024 году вырос до ₽6 трлн. В 2023 году холдинг потратил ₽715,4 миллиардов на обслуживание долгов, что на 81,4% больше, чем в 2022 году. Однако в первом полугодии 2024 года долг снизился до ₽5,79 трлн, что связано с укреплением рубля и уменьшением объёмов валютных кредитов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
