Пересекли границу не по правилам? Готовьте круглую сумму: новые штрафы

Правительство дало зелёный свет предложению сенаторов о радикальном увеличении размеров административных взысканий за несоблюдение правил пересечения государственной границы.
Предлагаемые изменения вносятся сразу в восемь статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), при этом размеры штрафов возрастают кратно. Авторы проекта ожидают, что реализация этих мер позволит пополнять государственную казну на сумму до 800 миллионов рублей ежегодно.
Предлагаемые изменения касаются статей, регламентирующих процедуру пересечения границы и соблюдение требований, предъявляемых сотрудниками пограничной службы. В качестве аргументации приводится статистика роста правонарушений в данной сфере — с 60 до 75,5 тысяч случаев за последние три года. По мнению сенаторов, действующие размеры штрафов перестали быть эффективным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей, пишет argumenti.ru.
Согласно новым нормам, размеры штрафов значительно повышаются. Например, за нарушения правил в прибрежной зоне гражданам придется заплатить от 3000 до 5000 рублей вместо действующих в настоящее время 300-1000 рублей. Аналогичные суммы предусмотрены и для иностранных граждан, а для должностных лиц и юридических лиц размеры санкций еще более существенны.
