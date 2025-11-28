Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
$400 млн "Газпрома" могут изменить энергетическую карту Киргизии — экономист Довгялло
Ученые нашли ген доброты SorCS1 у лисиц — университет Иллинойса
В Нягани создали туристический символ Глухаря по данным главы города
Ксения Бородина порассуждала на тему альфонсов
Стоун заставила Лантимоса побриться налысо ради роли в фильме
Эфирные масла растений снижают активность крыс — Malatec
Дочь Валерии внезапно покинула Москву и отправилась к брату
Картофельный суп готовится без бульона всего за 20 минут
Нотариус обязан проверять происхождение средств при покупке недвижимости — Idealista

Пересекли границу не по правилам? Готовьте круглую сумму: новые штрафы

Новые штрафы за нарушение режима госграницы пополнят казну на 800 млн — сенаторы
1:35
Экономика

Правительство дало зелёный свет предложению сенаторов о радикальном увеличении размеров административных взысканий за несоблюдение правил пересечения государственной границы.

Грузинско-российская граница в Дарьяльском ущелье
Фото: wikimedia.org by Kober, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грузинско-российская граница в Дарьяльском ущелье

Предлагаемые изменения вносятся сразу в восемь статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), при этом размеры штрафов возрастают кратно. Авторы проекта ожидают, что реализация этих мер позволит пополнять государственную казну на сумму до 800 миллионов рублей ежегодно.

Обоснование изменений 

Предлагаемые изменения касаются статей, регламентирующих процедуру пересечения границы и соблюдение требований, предъявляемых сотрудниками пограничной службы. В качестве аргументации приводится статистика роста правонарушений в данной сфере — с 60 до 75,5 тысяч случаев за последние три года. По мнению сенаторов, действующие размеры штрафов перестали быть эффективным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей, пишет argumenti.ru.

Новые размеры штрафов

Согласно новым нормам, размеры штрафов значительно повышаются. Например, за нарушения правил в прибрежной зоне гражданам придется заплатить от 3000 до 5000 рублей вместо действующих в настоящее время 300-1000 рублей. Аналогичные суммы предусмотрены и для иностранных граждан, а для должностных лиц и юридических лиц размеры санкций еще более существенны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Авто
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Наука и техника
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Стоун заставила Лантимоса побриться налысо ради роли в фильме
Американские B-52 провели демонстрационную бомбардировку возле Венесуэлы — MWM
Эфирные масла растений снижают активность крыс — Malatec
Дочь Валерии внезапно покинула Москву и отправилась к брату
Картофельный суп готовится без бульона всего за 20 минут
Нотариус обязан проверять происхождение средств при покупке недвижимости — Idealista
Фрикционные шины обеспечили лучший дренаж на оттепелях
Поставки умных колец достигли 1,6 млн единиц — Omdia
Белковый смузи даёт быстро перевариваемые углеводы и белок
Новые штрафы за нарушение режима госграницы пополнят казну на 800 млн — сенаторы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.