Медная жила или золотое дно? Что кроется за планами поглощения Anglo Asian Mining в Азербайджане

Британская компания по добыче золота в Азербайджане оказалась в эпицентре конфликта

Британская золотодобывающая компания Anglo Asian Mining PLC (AAM), оперирующая в Азербайджане, ждёт от британской ACG Metals Limited (ACG) получения чётких планов по приобретению AAM до 24 декабря, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okinawa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Баку, Азербайджан

В заявлении AAM говорится, что декларация ACG не является окончательным намерением сделать предложение в соответствии с Правилом 2.7 британского Кодекса о поглощениях, и нет гарантии, что ACG в конечном итоге сделает такое предложение.

AAM убедительно призывает своих акционеров воздержаться от каких-либо действий на данном этапе и уведомляет о начале "периода предложения" в связи с заявлением ACG в отношении AAM, как это предусматривается Кодексом о поглощениях Великобритании.

Стратегия роста и ввод новых рудников

AAM акцентирует внимание на успешной реализации собственной стратегии роста, направленной на трансформацию в производителя среднего звена с диверсифицированным портфелем активов, низкими издержками и акцентом на медь.

В сообщениях компании отражено, что в 2025 году Anglo Asian осуществила запуск двух новых рудников в Азербайджане в рамках установленных сроков и бюджета, подтверждая многолетний опыт успешной работы в регионе. Совет директоров сконцентрирован на дальнейшем развитии ресурсной базы компании, превышающей 400 тыс. унций золота и 1 млн тонн меди, что укрепляет уверенность в начале добычи на еще двух объектах — Хархар и Гарадаг.

ACG Metals Limited: Ключевые сведения

ACG — британская компания, концентрирующаяся на добыче цветных металлов, особенно меди, а также золота и серебра. Компания владеет медно-золотым месторождением "Гедиктепе" в Турции, где ведется добыча золота, и планирует запустить производство концентратов меди и цинка. Акции ACG находятся в обращении на Лондонской фондовой бирже.