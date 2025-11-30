Финальный рубеж не обязателен: как предпенсионеры могут оформить выплаты заранее

Накопительную пенсию разрешили оформлять раньше срока — профессор Виноградов

Многие россияне считают, что за пенсией можно обращаться только после достижения установленного пенсионного возраста. Однако существуют исключения, позволяющие начать оформление выплат раньше. Такой возможностью могут воспользоваться определённые категории граждан. Об этом сообщает Лента. ру.

Кто может обратиться за пенсией досрочно

В России предусмотрен механизм, позволяющий оформить накопительную пенсию до достижения стандартного пенсионного возраста. Для женщин это возможно с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. По словам профессора и декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, претендовать на такие выплаты могут лица, имеющие накопительную часть пенсии и относящиеся к предпенсионной категории.

Заявление о назначении накопительной пенсии подаётся в Социальный фонд России. Прежде чем инициировать процесс, рекомендуется проверить свою индивидуальную выписку из лицевого счёта. Сделать это можно в личном кабинете на портале Госуслуг либо на сайте Социального фонда, где необходимые сведения находятся в разделах 3 и 4. Там отображается информация о пенсионных накоплениях, включая суммы и периоды формирования.

"Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения", — пояснил профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

После подачи заявления документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Если решение положительное, средства переводятся на указанный банковский счёт уже в следующем месяце. Такой порядок обеспечивает достаточно оперативное получение денег тем, кто в этом нуждается.

Как подать заявление на накопительную пенсию

Подать заявление на получение накопительной пенсии можно различными способами. Наиболее удобными считаются электронные сервисы — портал Госуслуг и сайт Социального фонда. Для этого потребуется войти в личный кабинет и выбрать соответствующую услугу. Необходимо заполнить форму, прикрепить копии требуемых документов и отправить заявку.

Альтернативой выступает личное обращение в местное отделение Социального фонда или в многофункциональный центр (МФЦ). В таком случае заявление заполняется на месте, а все документы можно предоставить сотруднику учреждения. Процедура идентична по своему содержанию, различия — лишь в формате подачи и скорости обработки. Данные о пенсионных накоплениях указаны в разделах 3 и 4 индивидуального лицевого счета, доступного на Госуслугах или сайте фонда, — отмечается в разъяснениях Социального фонда России.

Рассмотрение поступивших документов обычно занимает не более двух недель. В случае одобрения денежные средства перечисляются получателю в следующем месяце.

Какие варианты получения накопительной пенсии доступны

Система накопительной пенсии предполагает три основные схемы выплат. Первый вариант — единовременное получение всех накопленных средств. Такой способ подходит тем, кто хочет воспользоваться всей суммой сразу, например, для крупных покупок или решения финансовых задач.

Второй вариант — установление срочной выплаты, при которой сумма делится на определённый срок, но не менее чем на 10 лет. Это позволяет предпенсионеру получать ежемесячные перечисления и планировать бюджет на длительный период.

Третий вариант — пожизненная накопительная пенсия. В этом случае деньги распределяются равными долями на весь оставшийся срок жизни, обеспечивая регулярный дополнительный доход к основной страховой пенсии.

"При этом можно получить все деньги сразу, разделить их на определенный период, но не менее 10 лет, либо назначить себе пожизненную накопительную пенсию", — разъясняет профессор Вадим Виноградов.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и подходит для разных жизненных ситуаций. Выбор зависит от личных целей и потребностей гражданина, а также от размера накоплений.

Сравнение: накопительная и страховая пенсия

Многие россияне путают накопительную пенсию со страховой. У этих выплат есть принципиальные отличия, которые важно учитывать при планировании финансового будущего. Накопительная пенсия формируется за счёт взносов, которые поступали в рамках накопительной системы, и зависит от индивидуальных отчислений гражданина. Она может быть оформлена досрочно по вышеописанным правилам.

В отличие от накопительной, страховая пенсия назначается при достижении пенсионного возраста и зависит от стажа, заработка и общего количества пенсионных баллов. Получить её досрочно возможно только при определённых условиях (например, в случае работы на вредных производствах или наличии инвалидности), однако накопительная часть остаётся отдельной категорией выплат.

Ключевое различие в том, что накопительную пенсию можно получить в виде единовременной выплаты или распределить на определённый срок, а страховая выплачивается исключительно ежемесячно и пожизненно.

Плюсы и минусы досрочного получения накопительной пенсии

Оформление накопительной пенсии до достижения общего пенсионного возраста имеет ряд плюсов и минусов. Такой шаг часто рассматривают те, кто заранее планирует свои доходы и расходы на ближайшие годы.

Преимущества:

Возможность распоряжаться средствами по своему усмотрению

Гибкие варианты получения (единовременно, на срок, пожизненно)

Доступ к накоплениям без необходимости ждать наступления пенсионного возраста

Минусы:

Размер выплат зависит от суммы накоплений, она может быть невелика

Единовременное получение означает отсутствие регулярных дополнительных поступлений

После использования накопительной части рассчитывать только на страховую пенсию

Такой подход особенно актуален для тех, кто собирался использовать накопления на крупные покупки или дополнительные инвестиции. Однако важно учитывать, что после получения всех средств поддерживать привычный уровень дохода придётся за счёт других источников.

Советы по оформлению досрочной накопительной пенсии

Прежде чем обращаться за накопительной пенсией, следует внимательно ознакомиться с информацией в личном кабинете на Госуслугах или на сайте Социального фонда. Там размещены все сведения о размерах накоплений, сроках их формирования и возможностях получения.

Рекомендуется заранее подготовить пакет документов, чтобы ускорить процесс рассмотрения заявки. К ним обычно относятся паспорт, СНИЛС, выписка из лицевого счёта и реквизиты банковского счёта для перечисления средств. Подать заявление удобнее всего онлайн, так как это экономит время и позволяет отслеживать статус обращения.

Если возникнут вопросы, можно обратиться за консультацией в отделение Социального фонда или позвонить на горячую линию. Специалисты помогут уточнить детали, проверить корректность документов и дадут рекомендации по выбору оптимального варианта получения пенсии.

Популярные вопросы о досрочном оформлении накопительной пенсии

Какие документы нужны для подачи заявления?

Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, выписка о состоянии индивидуального лицевого счёта и реквизиты банковской карты или счёта.

Сколько времени занимает рассмотрение заявления?

В среднем проверка документов занимает около 10 рабочих дней. После одобрения средства перечисляются в следующем месяце.

Можно ли получить всю сумму сразу?

Да, накопительную часть пенсии можно получить единовременно, если сумма соответствует требованиям законодательства.