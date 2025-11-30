Финансовый скачок: россиянам прогнозируют резкий прирост свободных средств в 2026

Свободные деньги на картах могут вырасти на 20% — Шедько

10:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам в ближайшие месяцы предстоит период, который может заметно изменить привычный ритм их финансовой жизни. Всё больше признаков указывает на то, что часть населения станет активнее накапливать средства, оставляя на банковских картах существенно большие суммы, чем раньше. Эта тенденция формируется на фоне изменений в экономике и растущего интереса граждан к накоплению. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на жёлтом фоне с кредиткой и телефоном

Рост свободных денег как отражение изменения финансовых привычек

Многие россияне уже несколько лет постепенно переходят к поведению, которое эксперты называют сберегательной моделью. Она предполагает более внимательное отношение к расходам, регулярное откладывание средств, а также стремление использовать банковские инструменты для сохранения и приумножения доходов. Подобный подход особенно укрепился после периода скачков инфляции, изменения ключевой ставки, роста стоимости различных услуг и товаров. Всё это вынуждает людей искать способы сформировать финансовую подушку, а значит — хранить больше денег на картах и вкладах.

Сдвиг в поведении заметили и аналитики, которые отмечают постепенный рост интереса к депозитам, накопительным счетам, высоким ставкам и инструментам с низким уровнем риска. Причём речь идёт не только о взрослых работающих гражданах. Молодёжь, включая студентов и начинающих специалистов, тоже вовлечена в процесс: многие открывают первые накопительные продукты, используют мобильные приложения банков, настраивают автоматические переводы на сберегательные счета. Подобная вовлечённость создаёт условия, при которых общая сумма свободных денег на банковских картах может постепенно увеличиваться.

Эксперты подчеркивают, что важную роль играет и улучшение финансовой грамотности. Банки, финансовые сервисы и государственные структуры активно продвигают образовательные программы и курсы, посвящённые управлению личными финансами. Люди чаще узнают о том, как работают ставки, чем отличается вклад от накопительного счёта, почему часть средств лучше хранить в ликвидной форме, а другую — на долгосрочных инструментах. Это способствует более взвешенному распределению доходов и формированию стабильных привычек.

Прогноз динамики: возможное увеличение на 20 процентов

Именно в контексте такой трансформации доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько поделился своим прогнозом. Он отметил, что через год суммарный объём свободных средств на банковских картах может показать заметный скачок. По словам эксперта, рост может составить около пятой части от текущего уровня. Эта цифра основана на анализе поведения потребителей, уровне доходов и текущей привлекательности банковских продуктов.

"Средняя сумма у россиян свободных денег на картах будет увеличиваться пропорционально росту доходов", — отметил экономист Юрий Шедько.

По его словам, уже сейчас многие граждане активно переводят накопленные средства на депозиты и вклады. Этому способствует политика банков, которые продолжают предлагать повышенные ставки, особенно по краткосрочным продуктам. Для тех, кто стремится обезопасить свои деньги от инфляции, такой подход выглядит логичным: вклады позволяют не только сохранить капитал, но и постепенно его увеличить. При этом часть средств всё равно остаётся на банковских картах — на случай непредвиденных расходов, оплаты услуг или покупок.

Экономисты также отмечают, что отмеченный прогноз может реализоваться, если текущая макроэкономическая среда останется относительно стабильной. Существенные изменения в налоговой политике, регулировании банковского сектора, инфляции или динамике реальных доходов могут скорректировать ожидания. Однако сама тенденция к накоплению уже сформирована, а значит, дальнейший рост свободных средств выглядит вполне вероятным.

Банковские вклады остаются востребованными

Сберегательное поведение граждан поддерживают не только эксперты, но и представители финансового сектора. Банки продолжают отмечать высокий интерес к депозитам и накопительным счетам, что объясняется привлекательными ставками и удобством цифровых сервисов. Большинство финансовых организаций предлагают возможность открыть вклад онлайн, а также гибкие условия пополнения и частичного снятия. Это делает продукт доступным как для тех, кто формирует долгосрочные накопления, так и для тех, кто предпочитает краткосрочные решения.

Ранее представители крупных банков подчёркивали устойчивость спроса на классические финансовые инструменты.

"Банковские вклады ещё долго будут сохранять привлекательность", — отмечал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Высокую доходность депозитов поддерживает и ключевая ставка. Пока она остаётся двузначной, банки предлагают процентные программы, позволяющие гражданам зарабатывать на своих накоплениях. С этим согласен и Центробанк.

"Ключевая ставка в следующем году останется выше 10 процентов", — пояснял зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Если прогноз сохранится, это создаст благоприятную среду для тех, кто стремится увеличить свои сбережения без повышенного риска.

Как накопления отражаются на финансовой устойчивости граждан

С увеличением свободных средств на картах и ростом объёмов вкладов у россиян формируется более устойчивый тип поведения, который может повысить их защищённость перед финансовыми потрясениями. Создание резервного фонда позволяет проще переживать непредвиденные траты, ремонт автомобиля, медицинские расходы, сезонные покупки или крупные бытовые решения. Всё это снижает стресс и помогает планировать будущие цели — отпуск, образование, улучшение жилищных условий.

При этом накопления становятся первым шагом к инвестиционной активности. Многие банки и брокерские сервисы предлагают образовательные материалы и пробные счета, что позволяет гражданам постепенно переходить от простой модели "отложить” к расширенной модели управления капиталом. Однако для большинства людей банковские карты и депозиты по-прежнему остаются основой финансового поведения. Они понятны, предсказуемы и лишены сложных рисков, характерных для биржевых инструментов.

Банковская карта и вклад — что удобнее для хранения средств

При выборе, где держать свободные деньги, россияне обычно ориентируются на два инструмента: банковскую карту и депозит. У каждого из них есть свои особенности.

Банковская карта удобнее для ежедневных операций. Она позволяет оплачивать покупки, услуги, переводы, а также быстро использовать средства при необходимости. Многие банки добавляют программы кешбэка, бонусы, категории повышенного кэшбэка, что стимулирует хранить часть средств именно на карте.

Вклад же является инструментом накопления. Он предполагает невозможность мгновенного снятия без потерь и создаёт дисциплину. Ставки по вкладам выше, чем проценты по остаткам на карте, что делает его более доходным вариантом.

Для тех, кто стремится комбинировать ликвидность и доходность, оптимальным становится распределение: часть средств остаётся на карте, а основная сумма переводится на депозит.

Плюсы и минусы сберегательной модели

Сберегательная модель имеет несколько очевидных преимуществ. Она помогает избежать необдуманных расходов, формирует финансовую безопасность и улучшает способность планировать будущее. При этом есть и сложности, связанные с необходимостью регулярно контролировать бюджет и отказываться от импульсивных покупок.

Плюсы:

снижение уровня финансового стресса;

формирование резерва на непредвиденные расходы;

возможность получать доход от вкладов;

постепенное накопление капитала для долгосрочных целей.

Минусы:

необходимость постоянного контроля бюджета;

риск недополучить выгоду из-за отказа от инвестиций;

влияние инфляции при хранении части средств в наличной форме;

снижение потребительской активности.

Советы по формированию финансовой подушки

Чтобы свободные деньги действительно росли и приносили пользу, эксперты рекомендуют придерживаться нескольких простых принципов. Они помогают структурировать финансовые потоки и улучшить качество решений.

Откладывайте не менее 10% дохода — автоматический перевод после зарплаты упрощает задачу. Делите бюджет на обязательные и гибкие расходы — так проще контролировать траты. Держите часть средств на карте, а часть — на вкладе или накопительном счёте. Используйте кешбэк и бонусные программы. Регулярно пересматривайте условия депозитов — банки периодически повышают ставки.

Популярные вопросы о свободных деньгах на банковских картах

Как выбрать подходящий вклад?

Лучше ориентироваться на срок, ставку, возможность пополнения и досрочного снятия. Краткосрочные продукты часто подходят для гибкого накопления, долгосрочные — для устойчивого роста.

Что лучше: держать деньги на карте или на депозите?

Карта удобнее для ежедневных операций, депозит — для накопления. В большинстве случаев эффективнее использовать оба инструмента.

Сколько стоит открыть вклад?

Большинство банков предлагают открытие вкладов бесплатно. Иногда могут быть требования к минимальной сумме, но их размер зависит от конкретного продукта.