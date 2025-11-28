Дизель дорожает, бензин кусается, а газ в сторонке отдыхает: цены на топливо в Калининграде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По информации, предоставленной "Калининградстатом", в Калининградской области наблюдается тенденция к увеличению стоимости всех типов автомобильного топлива, за исключением газового.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Динамика цен за месяц

За отчётный период, литр бензина марки АИ-92 стал дороже на 3,04%, достигнув средней цены в 66,17 рубля.

Стоимость АИ-95 увеличилась на 2,81%, составив 69,95 рубля.

Цена на АИ-98 возросла на 1,59% и достигла 91,48 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 2,18%, и теперь его стоимость составляет 74,20 рубля за литр.

Газовое топливо: стабильность на фоне роста

В отличие от других видов топлива, цена на газовое моторное топливо осталась неизменной по сравнению с сентябрём, зафиксировавшись на отметке 37,90 рубля за литр. Более того, с декабря 2024 года газ подешевел на 4,3%, а за год — на 1,43%, что делает его единственным видом топлива с отрицательной динамикой, пишет "Клопс".

Изменение цен с октября 2024 года (в процентах)

  • АИ-92: +15,21%
  • АИ-95: +13,76%
  • АИ-98: +10,34%
  • Дизель: +9,21%
  • Газ: -1,43%

Стоимость топлива в Калининграде по данным на 14 ноября (руб./л)

АИ-92: "Лукойл" — 65,43, "Р&Н-Ойл" — 69,99, "Сургутнефтегаз" — 65,40, "Балтнефть" — 65,59

АИ-95: "Лукойл" — 69,26, "Р&Н-Ойл" — 74,49, "Сургутнефтегаз" — 69,20, "Балтнефть" — 69,39

Дизель: "Лукойл" — 77,05, "Р&Н-Ойл" — 74,69, "Сургутнефтегаз" — 74,50, "Балтнефть" — 73,89

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
