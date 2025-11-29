Любимый фрукт россиян в зоне риска: почему бананы могут подорожать или исчезнуть с полок

Потепление смещает зоны выращивания бананов на север — профессор Аким

Грядущие климатические изменения способны изменить привычную картину мирового продовольственного рынка, и одним из первых под удар попадает банан — один из самых востребованных фруктов среди россиян. Учёные и отраслевые аналитики предупреждают, что к концу XXI века доступность бананов серьёзно сократится, а глобальные торговые цепочки окажутся под давлением. Эту тревожную тенденцию уже начали изучать многие государства, пытаясь заранее найти альтернативы. Об этом сообщает "Лента.ру".

Почему климатическая ситуация ставит под угрозу мировые плантации

Изменение климатических условий уже влияет на регионы, где бананы традиционно выращивали десятилетиями. Согласно исследованию Christian Aid, на которое ссылается The Guardian, к 2080 году около двух третей площадей в Латинской Америке и странах Карибского бассейна могут стать непригодными для выращивания бананов. Именно эти территории дают миру примерно 80 процентов экспортируемого урожая, и потеря такой доли приведёт к серьёзному дефициту.

Качество плодов в условиях роста средней температуры также может ухудшиться: нарушается водный баланс почвы, значительно учащаются периоды засух, меняется состав вредителей и возрастает распространение грибковых заболеваний. В Латинской Америке, где банановая отрасль имеет стратегическое значение, уже фиксируют падение урожайности в ряде регионов.

Эксперты предлагают рассматривать географическое смещение производства как один из возможных выходов из сложившейся ситуации. Мировая практика показывает, что растениеводство постепенно перемещается в зоны, которые раньше считались неподходящими для тропических культур. Аналогичная тенденция наблюдается и на виноградниках Европы — площади виноделен северных регионов выросли за последние десятилетия благодаря смене климата.

Профессор Михаил Аким отмечает, что в будущем наращивать производство бананов смогут страны южной Европы, а также регионы Аргентины и Австралии. Эти территории постепенно получают климатические характеристики, необходимые для выращивания фрукта, хотя им потребуется адаптация инфраструктуры и дополнительные инвестиции.

По словам Ларисы Цикановой, южный Китай и некоторые штаты США также обладают хорошим потенциалом. Китай и сейчас занимает второе место в мире по объёмам производства бананов, но почти полностью потребляет урожай внутри страны. По мере потепления в список перспективных регионов могут войти Азербайджан, Грузия, отдельные территории Украины и России.

Какие технологии помогут сохранить урожай: взгляд экспертов

Независимый эксперт Константин Кугучин напоминает, что климатическая трансформация может сопровождаться стремительным развитием технологий. Он подчёркивает, что ещё несколько десятилетий назад кукуруза, соя и подсолнечник считались для российских условий почти экзотическими культурами, а сегодня выращиваются на севере страны. Для бананов потенциально возможен аналогичный путь.

"Сегодня Россия производит миллионы тонн кукурузы, подсолнечника и сои — культур, считавшихся экзотическими для наших условий еще несколько десятков лет назад", — напомнил Кугучин.

Развитие тепличных комплексов, систем капельного орошения, генетическая модификация и биотехнологии становятся ключевыми инструментами адаптации. Именно они могут позволить выращивать бананы там, где естественных климатических условий недостаточно.

Кугучин также объясняет, что борьба с климатическими шоками — одна из наиболее значимых задач. Это связано не только с изменением средней температуры, но и с частотой аномалий: сильных дождей, засух, резких похолоданий. Современные тепличные комплексы способны компенсировать многие из этих рисков.

"Это потенциально позволяет задействовать все новые регионы для производства нетрадиционных для них культур растений", — отметил Кугучин.

Как страны уже адаптируются к новым условиям

Турция за последние 20 лет показала лучший пример перестройки аграрной отрасли. За счёт тепличного выращивания страна вышла на объём производства около миллиона тонн бананов и полностью закрыла внутреннюю потребность. При этом даже Турция выращивает бананы преимущественно в южных провинциях, что подчёркивает значимость климатического фактора.

Казахстан также заинтересовался этой культурой: рядом с Чимкентом был построен комплекс, где пять гектаров заняли теплицы с бананами. Инвесторы планировали собрать до 450 тонн плодов к концу 2024 года. Турецкие специалисты активно участвовали в запуске проекта, однако столкнулись с неожиданными холодами, что потребовало корректировок.

В России обсуждение собственных плантаций находится на начальном этапе. После визита в Казахстан в конце 2024 года глава Минсельхоза заявила о возможности использования местных тепличных технологий. Уже в начале 2025 года появилась информация о строительстве теплицы под Сочи. Ещё один крупный проект на 15 гектаров планируют запустить в Невинномысске. Его инициаторы рассчитывают получить первый урожай к 2026 году.

Преподаватели Института международных экономических связей считают, что выращивание бананов в открытом грунте в России возможно не ранее чем через 20-50 лет. Сейчас среднегодовая температура слишком низкая, а заморозки происходят даже в южных регионах. Однако потепление на 2-3 градуса и улучшение технологий может изменить ситуацию.

Важную роль играет не только температура, но и уровень влажности. Этот фактор определяет состояние листьев, рост растений и здоровье корневой системы. Система климат-контроля в теплицах может создавать условия, приближенные к естественным тропическим.

Где бананы выращивают сегодня и почему Россия зависит от импорта

Несмотря на растущий интерес к собственному производству, мировым лидером остаётся Индия — 34,5 млн тонн в год. Однако страна почти не экспортирует урожай. Китай занимает вторую позицию, но также ориентирован на внутренний рынок. Значимые объёмы выращивают Нигерия и Бразилия. Россия же традиционно закупает бананы в Эквадоре, а также частично на Филиппинах и в Гватемале.

В 2024 году экспорт эквадорской продукции в РФ снизился на 12 процентов, что связано с логистическими сложностями и временными ограничениями российского регулятора из-за обнаружения вредителя.

Банан — чувствительная культура, требующая стабильных условий. Грибковое заболевание фузариоз уже уничтожило сорт Грос Мишель в XX веке. Его заменил сорт Кавендиш, но современные штаммы болезни снова распространяются, чему способствует изменение климата.

Сравнение: тепличное выращивание и традиционные плантации

Тепличные проекты кажутся перспективными, но имеют особенности. Классическое выращивание выигрывает за счёт естественного климата — отсутствия высоких затрат на отопление, вентиляцию и освещение. Однако теплицы позволяют:

защитить растения от заморозков;

контролировать влажность и освещение;

снижать воздействие вредителей;

выращивать плоды ближе к потребителю, сокращая время доставки.

Открытый грунт выгоднее по цене на крупных плантациях, но сильно зависит от климата. Поэтому в будущем обе модели будут сосуществовать.

Плюсы и минусы развития тепличного выращивания в России

Плюсы:

снижение зависимости от импорта;

возможность круглогодичного выращивания;

высокая свежесть продукции;

расширение ассортимента тепличных культур.

Минусы:

высокая стоимость создания и эксплуатации теплиц;

значительные энергозатраты;

чувствительность к нарушению микроклимата;

риск конкуренции с более тёплыми странами, где себестоимость ниже.

Эксперты считают, что российские проекты могут быть успешными, но только при грамотном расчёте и доступе к современным технологиям.

Советы по выбору бананов и хранению плодов

Покупайте слегка недозрелые бананы — они лучше переносят транспортировку и содержат больше резистентного крахмала. Не храните плоды в холодильнике: низкая температура портит структуру кожуры. Держите бананы вдали от яблок — они выделяют этилен, ускоряя созревание. Выбирайте плоды без вмятин: механические повреждения ускоряют порчу. Для длительного хранения разделите бананы по одному — так они созревают медленнее. Используйте подвесные держатели, чтобы снизить давление на плодоножку. Покупайте плоды из надёжных торговых сетей — это снижает риск наличия вредителей.

Популярные вопросы о выращивании и будущем бананов

Может ли Россия полностью перейти на собственные бананы?

Пока нет: тепличные проекты слишком дороги, а климат требует сложных технологий. Но точечные хозяйства возможны.

Какие страны первыми столкнутся с падением урожая?

Латинская Америка и Карибский бассейн — там климат меняется быстрее, а большинство сортов чувствительны к температурным колебаниям.

Какие плоды могут заменить бананы в будущем?

Эксперты отмечают, что в России улучшатся условия для выращивания орехоплодных культур — грецкого ореха и миндаля.