Договорённость о синхронизации: как будут вылавливать рыбу в Каспии

Численность русского осётра стабилизируется в Каспии — 9 сессия Комиссии в Ашхабаде

На 9-й сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря, которая прошла в Ашхабаде (Туркменистан), обсуждались важные вопросы о совместных запасах.

Фото: https://commons.wikimedia.org by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вид осетровых

Делегацию России возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Отчёты и достижения

Стороны представили отчёты по результатам освоения квот водных биоресурсов, искусственного воспроизводства и мероприятиях по охране рыбных запасов в 2024 году. Были достигнуты договорённости о синхронизации методов исследований и согласованы объёмы вылова совместных водных биоресурсов на 2026 год.

Запрет на промысел осетровых

Одним из ключевых решений стало продление запрета на коммерческий промысел осетровых рыб и экспорт их икры и мяса до 2026 года. В следующем году вылов осетровых будет разрешен только для научно-исследовательских целей и искусственного воспроизводства.

Единые Правила рыболовства

Прикаспийские страны планируют разработать единые Правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря. Это должно обеспечить более рациональную эксплуатацию запасов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.

Успехи в искусственном воспроизводстве

Отмечено, что благодаря многолетним усилиям по искусственному воспроизводству, численность русского осётра стабилизируется, а популяция белуги и севрюги поддерживается. Почти 90% молоди осетровых, выпущенной в 2024 году, было выращено на российских рыбоводных заводах, сообщает Fishnews.