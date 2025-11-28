Договорённость о синхронизации: как будут вылавливать рыбу в Каспии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Численность русского осётра стабилизируется в Каспии — 9 сессия Комиссии в Ашхабаде
Экономика

На 9-й сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря, которая прошла в Ашхабаде (Туркменистан), обсуждались важные вопросы о совместных запасах. 

Вид осетровых
Фото: https://commons.wikimedia.org by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вид осетровых

Делегацию России возглавил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Отчёты и достижения

Стороны представили отчёты по результатам освоения квот водных биоресурсов, искусственного воспроизводства и мероприятиях по охране рыбных запасов в 2024 году. Были достигнуты договорённости о синхронизации методов исследований и согласованы объёмы вылова совместных водных биоресурсов на 2026 год.

Запрет на промысел осетровых

Одним из ключевых решений стало продление запрета на коммерческий промысел осетровых рыб и экспорт их икры и мяса до 2026 года. В следующем году вылов осетровых будет разрешен только для научно-исследовательских целей и искусственного воспроизводства.

Единые Правила рыболовства

Прикаспийские страны планируют разработать единые Правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря. Это должно обеспечить более рациональную эксплуатацию запасов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.

Успехи в искусственном воспроизводстве

Отмечено, что благодаря многолетним усилиям по искусственному воспроизводству, численность русского осётра стабилизируется, а популяция белуги и севрюги поддерживается. Почти 90% молоди осетровых, выпущенной в 2024 году, было выращено на российских рыбоводных заводах, сообщает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Численность русского осётра стабилизируется в Каспии — 9 сессия Комиссии в Ашхабаде
