Лувр готовит сюрприз для иностранных туристов: американцы и китайцы заплатят больше за вход

С 2026 года цены на билеты в Лувр для посетителей из стран, не входящих в Евросоюз, вырастут на 45%.

Лувр в Париже

Туристы из США, Великобритании и Китая будут платить 32 евро (около 2 900 руб.) за вход в знаменитый музей с 14 января следующего года.

Критика системы безопасности

После ограбления в октябре, когда была похищена драгоценность на сумму 102 миллиона долларов, служба безопасности и руководство музея столкнулись с критикой. Официальная проверка вскоре показала недостатки в системе безопасности и устаревшую инфраструктуру.

Ожидаемые доходы от повышения цен

С увеличением цен музей рассчитывает получать от 15 до 20 миллионов евро в год для поддержки планов по модернизации.

В прошлом году Лувр посетили почти 9 миллионов человек, большая часть из которых — иностранные туристы, и более 10% из них прибыли из США, а около 6% — из Китая, пишет BBC.