Две скважины, двойная цель: Эльзас начинает охоту за литием

С 24 ноября 2025 года в Швабвилле (Северный Эльзас) стартовало первое геотермальное бурение лития, осуществляемое компанией Arverne Group.
Цель бурения — использовать возобновляемую геотермальную энергию и добывать дефицитный литий.
Эта первая операция стала результатом многих лет исследований, включая геологические исследования, 3D-кампании и общественные консультации с жителями.
Компания Lithium de France ставит перед собой несколько целей:
1. Обеспечение безуглеродного, стабильного тепла для сообществ и промышленности.
2. Извлечение "геотермального" лития из рассолов с минимальным воздействием на окружающую среду.
3. Активизация Северного Эльзаса с созданием почти 200 новых рабочих мест.
Проект начался в 2022 году с получения лицензий на геотермальную и литиевую разработки. Многочисленные разведочные работы подтвердили наличие потенциально богатых литием геотермальных вод.
Бурение включает две скважины: одна добывающая, другая инжекторная, на глубину до 2400 м. Задачи бурения:
Эльзас и Рейнская впадина обладают геологическими особенностями, включая глубокие теплые воды, которые могут содержать до 200 миллиграммов лития на литр, что делает этот регион идеальным для проекта, сообщает французское издание Media24.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.