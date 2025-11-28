Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Две скважины, двойная цель: Эльзас начинает охоту за литием

Франция делает ставку на литий и геотермальную энергию — Media24
Экономика

С 24 ноября 2025 года в Швабвилле (Северный Эльзас) стартовало первое геотермальное бурение лития, осуществляемое компанией Arverne Group.

месторождение лития
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение лития

Цель бурения — использовать возобновляемую геотермальную энергию и добывать дефицитный литий.

 Подготовка к бурению

Эта первая операция стала результатом многих лет исследований, включая геологические исследования, 3D-кампании и общественные консультации с жителями.

 Двойные цели проекта

Компания Lithium de France ставит перед собой несколько целей:

1. Обеспечение безуглеродного, стабильного тепла для сообществ и промышленности.
2. Извлечение "геотермального" лития из рассолов с минимальным воздействием на окружающую среду.
3. Активизация Северного Эльзаса с созданием почти 200 новых рабочих мест.

 История проекта

Проект начался в 2022 году с получения лицензий на геотермальную и литиевую разработки. Многочисленные разведочные работы подтвердили наличие потенциально богатых литием геотермальных вод.

 Бурение: цели и ожидания

Бурение включает две скважины: одна добывающая, другая инжекторная, на глубину до 2400 м. Задачи бурения:

  •  проверить температуру геотермальной воды,
  • измерить расход жидкости для стабильной тепловой сети,
  • оценить содержание лития в рассолах, чтобы определить экономическую целесообразность.

Почему Эльзас

Эльзас и Рейнская впадина обладают геологическими особенностями, включая глубокие теплые воды, которые могут содержать до 200 миллиграммов лития на литр, что делает этот регион идеальным для проекта, сообщает французское издание Media24.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
