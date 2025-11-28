Две скважины, двойная цель: Эльзас начинает охоту за литием

С 24 ноября 2025 года в Швабвилле (Северный Эльзас) стартовало первое геотермальное бурение лития, осуществляемое компанией Arverne Group.

Цель бурения — использовать возобновляемую геотермальную энергию и добывать дефицитный литий.

Подготовка к бурению

Эта первая операция стала результатом многих лет исследований, включая геологические исследования, 3D-кампании и общественные консультации с жителями.

Двойные цели проекта

Компания Lithium de France ставит перед собой несколько целей:

1. Обеспечение безуглеродного, стабильного тепла для сообществ и промышленности.

2. Извлечение "геотермального" лития из рассолов с минимальным воздействием на окружающую среду.

3. Активизация Северного Эльзаса с созданием почти 200 новых рабочих мест.

История проекта

Проект начался в 2022 году с получения лицензий на геотермальную и литиевую разработки. Многочисленные разведочные работы подтвердили наличие потенциально богатых литием геотермальных вод.

Бурение: цели и ожидания

Бурение включает две скважины: одна добывающая, другая инжекторная, на глубину до 2400 м. Задачи бурения:

проверить температуру геотермальной воды,

измерить расход жидкости для стабильной тепловой сети,

оценить содержание лития в рассолах, чтобы определить экономическую целесообразность.

Почему Эльзас

Эльзас и Рейнская впадина обладают геологическими особенностями, включая глубокие теплые воды, которые могут содержать до 200 миллиграммов лития на литр, что делает этот регион идеальным для проекта, сообщает французское издание Media24.