Рекламный рынок в смятении: ИИ угрожает рабочим местам в индустрии видео

Студии видеопроизводства предупредили о рисках ИИ для отрасли

Группа российских компаний, специализирующихся на видеопроизводстве, включая студию Bazelevs и еще 11 организаций, выразили серьёзную обеспокоенность касательно финансовых рисков и влияния искусственного интеллекта (ИИ) на отрасль.

Фото: unsplash.com by Matthias Blonski mbgrfk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Камера

Сокращение бюджетов и роль ИИ

Студии видеопроизводства, компании подчёркивают, что в 2026 году, из-за сложной экономической ситуации, вероятно значительное уменьшение финансовых средств, выделяемых на производство видеорекламы. В связи с этим, часть задач может быть передана ИИ в целях экономии. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении "Постньюс".

Призыв к сохранению ставок

Авторы обращения просят коллег по цеху рассмотреть возможность поддержания текущих расценок на следующий год. По мнению производственных компаний, это необходимо для поддержания объёмов работы и стимулирования клиентов к продолжению съёмок.

Список подписавшихся компаний

Среди подписавших письмо, помимо Bazelevs, ранее принадлежавшей Тимуру Бекмамбетову, числятся Action Film, AmberStudio, Ball Park, Dago, Fetish Film, Mad Cow, Park Production, Spot. film, бюро "Рабочее название", Hype и Stereotactic.

Угроза вытеснения сотрудников

Несмотря на позитивную динамику рекламного рынка в 2025 году, участники рынка обеспокоены возрастающей ролью ИИ, который активно внедряется в индустрию, создавая угрозу для рабочих мест.