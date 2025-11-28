Рекламный рынок в смятении: ИИ угрожает рабочим местам в индустрии видео

Группа российских компаний, специализирующихся на видеопроизводстве, включая студию Bazelevs и еще 11 организаций, выразили серьёзную обеспокоенность касательно финансовых рисков и влияния искусственного интеллекта (ИИ) на отрасль.
Студии видеопроизводства, компании подчёркивают, что в 2026 году, из-за сложной экономической ситуации, вероятно значительное уменьшение финансовых средств, выделяемых на производство видеорекламы. В связи с этим, часть задач может быть передана ИИ в целях экономии. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении "Постньюс".
Авторы обращения просят коллег по цеху рассмотреть возможность поддержания текущих расценок на следующий год. По мнению производственных компаний, это необходимо для поддержания объёмов работы и стимулирования клиентов к продолжению съёмок.
Среди подписавших письмо, помимо Bazelevs, ранее принадлежавшей Тимуру Бекмамбетову, числятся Action Film, AmberStudio, Ball Park, Dago, Fetish Film, Mad Cow, Park Production, Spot. film, бюро "Рабочее название", Hype и Stereotactic.
Несмотря на позитивную динамику рекламного рынка в 2025 году, участники рынка обеспокоены возрастающей ролью ИИ, который активно внедряется в индустрию, создавая угрозу для рабочих мест.
