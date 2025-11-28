Ростовский центр белорусской техники запускает новую волну промышленного сотрудничества на юге России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Начал работу первый в РФ мультбрендовый центр белорусской техники
2:54
Экономика

Первый в России мультибрендовый центр белорусской техники начал работу в Ростовской области — событие, которое усиливает промышленные связи двух регионов и формирует новый формат взаимодействия производителей и потребителей.

Мультбрендовый центр белорусской техники в Ростовской области
Фото: Пресс-служба Администрации Ростовской области
Мультбрендовый центр белорусской техники в Ростовской области

По данным организаторов, открытие состоялось 27 ноября и стало результатом проекта, реализованного Минским автомобильным заводом на базе дочерней компании "МАЗ-ЮГ". Именно здесь создана единая площадка, позволяющая объединить продажи, сервис и техническую поддержку ведущих машиностроительных брендов Беларуси.

На церемонии присутствовали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, а также представители региональных ведомств. Гости осмотрели экспозицию, познакомились с техническими возможностями кластера и оставили записи в книге почётных посетителей.

Как отметил глава региона, запуск центра открывает новые возможности для обновления коммунального, специального и пассажирского транспорта, что особенно важно в условиях растущего спроса на надёжную технику.

"Под крышей этого уникального мультибрендового центра, дочки "МАЗа", собрана известная своим качеством и конкурентоспособностью белорусская техника. Нам приятно, что из восьми центров, которые планируется открыть по всей России, первый появился в Ростовской области. У нас большой рынок для этой техники. Мы стоим на пороге обновления нашей коммунальной, специальной техники, пассажирского транспорта, и нам нужен стратегический партнер", — сказал Юрий Слюсарь.

С белорусской стороны было подчёркнуто, что Ростовская область входит в десятку ключевых партнёров, демонстрируя наиболее успешные примеры двустороннего взаимодействия. По словам Дмитрия Крутого, центр не ограничивается продажами: пользователи получают полный цикл сервисного сопровождения, что повышает доступность и эффективность эксплуатации машин в южных регионах.

Инфраструктура комплекса включает демонстрационные полигоны для тест-драйвов, сервисный цех с несколькими постами, складские помещения и магазин оригинальных комплектующих. В экспозиции представлены девять известных белорусских марок, среди которых МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш" и "Амкодор". Создание такой площадки формирует опорный пункт для расширения дилерской сети и совершенствования сервисной поддержки на юге России.

На мероприятии выступил и руководитель Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, выразив уверенность, что появление филиала центра в ЛНР станет логичным шагом развития сотрудничества.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
