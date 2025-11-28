Эхо санкций: кто заплатит за спасение стран Балтии и Финляндии

Страны Балтии и Финляндия оказались в тисках кризиса из-за санкций против России

Страны Балтии и Финляндия испытывают экономические затруднения, вызванные санкциями Европейского союза в отношении России и значительным сокращением приграничной торговли.

Фото: www.freepik.com by frimufilms is licensed under Free More info Евро

В связи с этим, они обратились к Еврокомиссии с просьбой о предоставлении финансовой помощи. Ожидается, что эти запросы будут озвучены на саммите стран Восточной Европы, запланированном на 16 декабря в Хельсинки, сообщает Politico.

Призыв к особому вниманию

Сигитас Миткус, министр по европейским делам Литвы, подчеркнул необходимость особого подхода к региону, указав на негативное влияние геополитической обстановки на инвестиционную привлекательность и развитие предпринимательства. Юрген Лиги, министр финансов Эстонии, отметил, что экономика его страны в наибольшей степени ощутила последствия военных действий, что привело к проблемам с инвестициями и занятостью.

Ограниченные возможности финансовой поддержки

Еврокомиссия выразила готовность рассмотреть возможности оказания финансовой поддержки, при этом координатором плана поддержки выступает комиссар по региональной политике Раффаэле Фитто. Т

ем не менее, перспективы получения значительных объемов финансирования в ближайшие годы для Прибалтики и Финляндии представляются ограниченными. Это связано с истощением текущего бюджета ЕС и ожидаемым вступлением в силу новой многолетней финансовой программы только в 2028 году. По мнению дипломатов, рассчитывать на масштабную финансовую помощь в ближайшей перспективе не стоит.

Факторы, усугубляющие экономическую ситуацию Politico отмечает, что на экономическое положение этих стран особенно негативно повлияло сокращение туристического потока, снижение инвестиций, а также резкое сокращение объемов приграничной торговли.