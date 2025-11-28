Тракторы тормозят, сеялки притормозили: аграрии рискуют остаться без техники

Согласно данным Росстата, выпуск тракторной техники российскими предприятиями в период с января по октябрь 2025 года продемонстрировал значительное снижение.
Общий объём производства составил 5,3 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выпущено 6,6 тысячи тракторов. Сравнивая октябрь 2025 с октябрем 2024, наблюдается еще более резкое падение — с 737 до 388 штук.
Помимо тракторов, уменьшились объемы производства и другой сельскохозяйственной техники, в частности, сеялок. За десять месяцев 2025 года было произведено 5842 сеялки, тогда как в 2024 году за тот же период с конвейеров сошло 6981 единица. В октябре текущего года выпуск сеялок также несколько превысил показатели прошлого года, составив 479 единиц против 464 в октябре 2024 года.
Несмотря на общее снижение производства, первый вице-премьер Денис Мантуров в октябре выразил уверенность в восстановлении рынка российской сельскохозяйственной техники. Он отметил, что благодаря комплексу мер государственной поддержки удалось преодолеть негативную динамику и стимулировать рост продаж, пишет "Агроэксперт".
