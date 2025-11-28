Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Слава обвинила Долину в трудностях с продажей квартиры
Страны Балтии и Финляндия оказались в тисках кризиса из-за санкций против России
Многократным разогревом супа вы серьёзно разрушаете структуру овощей
Пугачёва может лишиться прав на бренд "Рождественские встречи"
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Диких кошек включили в список хищников для устранения — Il Fatto Quotidiano
Сухой воздух спровоцировал подсыхание кончиков у плюща
Влажный климат Японии ускорил коррозию подвески и днища
Упадок Ицана не связан с засухой, показало исследование профессора Гвиннета

Тракторы тормозят, сеялки притормозили: аграрии рискуют остаться без техники

Выпуск сельхозтехники снизился на 22% — Росстат
1:44
Экономика

Согласно данным Росстата, выпуск тракторной техники российскими предприятиями в период с января по октябрь 2025 года продемонстрировал значительное снижение.

Обширное поле с скошенной травой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обширное поле с скошенной травой

Общий объём производства составил 5,3 тысячи единиц, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было выпущено 6,6 тысячи тракторов. Сравнивая октябрь 2025 с октябрем 2024, наблюдается еще более резкое падение — с 737 до 388 штук.

Сокращение выпуска сеялок

Помимо тракторов, уменьшились объемы производства и другой сельскохозяйственной техники, в частности, сеялок. За десять месяцев 2025 года было произведено 5842 сеялки, тогда как в 2024 году за тот же период с конвейеров сошло 6981 единица. В октябре текущего года выпуск сеялок также несколько превысил показатели прошлого года, составив 479 единиц против 464 в октябре 2024 года.

Оценка ситуации правительством

Несмотря на общее снижение производства, первый вице-премьер Денис Мантуров в октябре выразил уверенность в восстановлении рынка российской сельскохозяйственной техники. Он отметил, что благодаря комплексу мер государственной поддержки удалось преодолеть негативную динамику и стимулировать рост продаж, пишет "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Наука и техника
На глубине 4000 м обнаружено образование чёрного кислорода — Nature Geoscience
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Сухой воздух спровоцировал подсыхание кончиков у плюща
Влажный климат Японии ускорил коррозию подвески и днища
Упадок Ицана не связан с засухой, показало исследование профессора Гвиннета
Масло лаванды ускоряет заживление кожи и разглаживает морщины
Рыбацкая деревня в лагуне сохранила древние промыслы — SolNews
Садальский призвал компенсировать потери по делу Долиной государству
Частый приём обезболивающих повышает риск инфаркта — онколог Владимир Ивашков
Соль повышает температуру кипения воды по данным поваров
Моторы Lada рассчитаны на пробег от 220 тысяч км — инженер Григорий Лычёв
Утреннее опрыскивание предотвращает переохлаждение растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.