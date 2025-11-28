3,1 млрд долларов — испарились: куда ушла валютная выручка российских экспортёров

В первую неделю ноября (3-9 ноября) наблюдалось снижение внешней торговой выручки российских экспортёров, обязанных отчитываться в соответствии с президентским указом о продаже валюты.
По сравнению со среднемесячными показателями октября, снижение составило 15%. Общая сумма валютных поступлений за неделю оценивается в 252,7 млрд рублей (или 3,1 млрд долларов по курсу ЦБ), из которых 106 млрд рублей поступили в рублях.
Введение санкций США 22 октября против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, с блокировкой их активов и угрозой вторичных санкций за сотрудничество, оказало влияние на экспортные цены на российскую нефть.
К середине ноября стоимость барреля нефти снизилась до 40 долларов и ниже. Объёмы морских отгрузок российской нефти и конденсата в ноябре уменьшились на 20% по сравнению с октябрем (по сведениям Vortexa). Несмотря на это, курс рубля демонстрирует устойчивость, пишет РБК.
