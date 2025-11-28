Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снова в фаворитах: Южная Корея выбирает российский уголь

Уголь из России возвращается на рынок Южной Кореи — аналитики
3:01
Экономика

Российские поставщики энергетического угля восстановили объёмы продаж на южнокорейском рынке, являющимся одним из ключевых направлений в Азии. 

Уголь
Фото: commons.wikimedia.org by Lirons1234, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Уголь

Ожидается, что в текущем году экспорт может вырасти на 13-18%. Однако аналитики прогнозируют замедление темпов роста или даже сокращение экспорта в 2026 году, если не произойдет значительного увеличения спроса, либо не возникнут проблемы с поставками у других стран-экспортеров.

Восстановление интереса к российскому углю

Южная Корея проявляет возобновленный интерес к закупкам российского энергетического угля с калорийностью 6000 ккал/кг. По информации NEFT Research, заключена как минимум одна сделка на поставку партии Panamax (60-80 тысяч тонн) в январе 2026 года по цене 100 долларов за тонну на условиях CIF (включая оплату фрахта и страхования). Ранее страна переориентировалась на других поставщиков, таких как Колумбия.

Позиции России на южнокорейском рынке

В июле текущего года Россия вышла на первое место по объему поставок энергетического угля в Южную Корею, отгрузив 2,7 млн тонн, что стало максимальным месячным показателем с 2022 года. В августе экспорт увеличился на 54,6%, достигнув 3,76 млн тонн, укрепив лидерство России, опередив Индонезию (3,74 млн тонн) и Австралию (2,7 млн тонн).

Рост обусловлен перебоями в поставках из Австралии и более конкурентоспособными ценами. Однако в сентябре экспорт российского угля сократился на 22% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,9 млн тонн, из-за усиления конкуренции со стороны Колумбии и Австралии.

Прогнозы и перспективы

По данным BigMint, за первые десять месяцев текущего года экспорт российского энергетического угля (включая антрацит) в Южную Корею вырос на 15% в годовом выражении, достигнув 18,5 млн тонн. Однако в октябре объемы поставок вернулись к уровням 2023-2024 годов. По итогам года ожидается увеличение экспорта на 13-18% в годовом сравнении.

По оценкам фонда "Индустриальный код", в 2025 году поставки российского угля на южнокорейский рынок составят около 22 млн тонн, из которых 18-19 млн тонн придется на энергетический уголь. Эксперты полагают, что Россия сможет сохранить значительную долю на рынке Южной Кореи, особенно в периоды пикового спроса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
