За ёлочные игрушки советской эпохи обещают баснословные деньги? Клад на антресолях

2:21
Экономика

Каждый год в интернете появляются объявления о продаже советских ёлочных украшений по невероятным ценам.

елочные игрушки
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
елочные игрушки

Встречаются предложения о продаже новогодних украшений за несколько миллионов рублей. Но насколько оправданы такие цены на шары и фигурки, которым уже более полувека, и можно ли, найдя их на старом чердаке, сорвать куш?

Это эксклюзив

В канун Нового года начинается настоящая гонка за праздничными украшениями. Люди толпятся на ярмарках и сметают товары с полок интернет-магазинов. В этот период активизируются те, кто хочет нажиться на повышенном спросе. Особенно ценятся ёлочные игрушки, произведённые в СССР.

Стоимость некоторых экземпляров сопоставима с ценой квартиры в центре города. Однако, несмотря на тысячи просмотров объявлений, покупателей, готовых отдать такие деньги за декор, немного, сообщает tmn.aif.ru.

Ценообразование "раритетов"

Некоторые продавцы устанавливают заоблачные цены на отдельные экземпляры. Стеклянные часы могут оцениваться в сотни тысяч рублей. Один из продавцов объясняет высокую цену: семейная реликвия, выпущенная ограниченным тиражом.

Советская ностальгия в тренде

Каждый, кто продает антиквариат, должен понимать ценность своего товара. Высокие цены часто объясняются ностальгией, но эксперты предупреждают: действительно ценных образцов осталось немного. Многие находятся в частных коллекциях или утеряны.

"Разбогатеть шансов почти нет. И речь вовсе не о миллионах — даже 100 тысяч рублей получить практически невозможно. Дело в том, что покупать игрушки за такие деньги никто не будет. Скажу на примере своего магазина: у нас самая дорогая ёлочная игрушка стоит семь тысяч рублей", — поясняет хозяйка антикварной лавки Екатерина Исаева.

На что обратить внимание

Чаще всего на продажу выставляют распространённые шишки, ёлочки и шары. Однако и среди них могут быть интересные экземпляры для коллекционеров. Наборы "Чиполлино" и "Айболит" довольно распространены, но собрать их в полном составе сложно.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
