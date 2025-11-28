За ёлочные игрушки советской эпохи обещают баснословные деньги? Клад на антресолях

Каждый год в интернете появляются объявления о продаже советских ёлочных украшений по невероятным ценам.
Встречаются предложения о продаже новогодних украшений за несколько миллионов рублей. Но насколько оправданы такие цены на шары и фигурки, которым уже более полувека, и можно ли, найдя их на старом чердаке, сорвать куш?
В канун Нового года начинается настоящая гонка за праздничными украшениями. Люди толпятся на ярмарках и сметают товары с полок интернет-магазинов. В этот период активизируются те, кто хочет нажиться на повышенном спросе. Особенно ценятся ёлочные игрушки, произведённые в СССР.
Стоимость некоторых экземпляров сопоставима с ценой квартиры в центре города. Однако, несмотря на тысячи просмотров объявлений, покупателей, готовых отдать такие деньги за декор, немного, сообщает tmn.aif.ru.
Некоторые продавцы устанавливают заоблачные цены на отдельные экземпляры. Стеклянные часы могут оцениваться в сотни тысяч рублей. Один из продавцов объясняет высокую цену: семейная реликвия, выпущенная ограниченным тиражом.
Каждый, кто продает антиквариат, должен понимать ценность своего товара. Высокие цены часто объясняются ностальгией, но эксперты предупреждают: действительно ценных образцов осталось немного. Многие находятся в частных коллекциях или утеряны.
"Разбогатеть шансов почти нет. И речь вовсе не о миллионах — даже 100 тысяч рублей получить практически невозможно. Дело в том, что покупать игрушки за такие деньги никто не будет. Скажу на примере своего магазина: у нас самая дорогая ёлочная игрушка стоит семь тысяч рублей", — поясняет хозяйка антикварной лавки Екатерина Исаева.
Чаще всего на продажу выставляют распространённые шишки, ёлочки и шары. Однако и среди них могут быть интересные экземпляры для коллекционеров. Наборы "Чиполлино" и "Айболит" довольно распространены, но собрать их в полном составе сложно.
Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.