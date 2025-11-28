Онлайн-ловушка: 43% моторных масел на интернет-площадках оказались подделкой

В онлайн-торговле участились случаи продажи поддельных моторных масел — покупатели

Потребители всё чаще сталкиваются с некачественным моторным маслом, приобретая его через интернет-платформы.

Признаки контрафактной продукции

Покупатели отмечают ряд признаков, указывающих на подделку: отсутствие голограмм, невозможность верификации уникального кода на сайте производителя. Некоторые автовладельцы заявляют об образовании нагара в двигателе после использования сомнительного масла.

Автосервисы нередко отказываются от использования продукции с признаками подделки, такими как несоответствие упаковки оригиналу. В отзывах встречаются упоминания о негерметичной упаковке и следах вскрытия.

Сомнительные предложения на онлайн-площадках

Некоторые продавцы на интернет-площадках заявляют о реализации оригинальной продукции с доставкой от крупных розничных сетей. Однако даже в таких случаях покупатели сталкиваются с отсутствием защитных элементов, таких как голограмма и герметичная фольга, пишут Известия.

Статистика контрафактной продукции

Согласно данным "Автостата", наблюдается устойчивый рост доли контрафактных автозапчастей на рынке. Если в 2023 году она составляла 27%, то в 2024 году показатель увеличился до 37%. В онлайн-сегменте эта тенденция также прослеживается: доля подделок возросла с 29,5% в 2023 году до 43,1% в 2024 году. Эксперты утверждают, что в категории расходных материалов доля контрафакта может достигать 80%.