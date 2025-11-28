Зарплаты до 300 000: какие специалисты сейчас в цене в АПК

Этим специалистам в АПК компании готовы платить больше всех

В первой половине 2025 года в аграрном секторе наблюдался значительный рост спроса на рабочую силу: количество предложений о работе увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

агроном

Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам начального уровня, достигала 100 000 рублей в месяц, при этом диапазон колебался от 60 000 до 300 000 рублей в зависимости от региона и квалификации.

Наиболее ценными являются узкопрофильные агрономы (число вакансий выросло на 35%), обладающие навыками работы с современными программами и онлайн-платформами. Цифровые навыки становятся неотъемлемым требованием к соискателям.

Конкуренция за кадры и рост зарплат

Аналитики связывают повышенный спрос на агрономов с расширением сельскохозяйственного производства, внедрением инновационных технологий и необходимостью повышения урожайности. Работодатели активно конкурируют за квалифицированных специалистов, предлагая более высокие заработные платы. В Сибирском федеральном округе средняя зарплата для агрономов выросла на 50%, на Урале — на 48%, а в Южном федеральном округе — на 22%.

Востребованные специальности и цифровизация

Помимо агрономов, высоким спросом пользуются офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, специалисты по продажам и маркетологи. Зарплаты для этих специалистов также выросли по сравнению с прошлым годом, составляя в среднем 90 000 рублей для менеджера по продажам и 83 000 рублей для логиста.

Привлечение молодых специалистов и мотивация

Для решения проблемы нехватки кадров компании расширяют географию поиска и предлагают гибкие условия занятости для специалистов всех возрастов. Число вакансий для студентов-агрономов увеличилось на 45%, при этом наибольший рост зарплат отмечен в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах, пишет mkset.ru.

Работодатели ищут кандидатов с цифровыми навыками, умеющих работать с программами и платформами, включая те, что используют искусственный интеллект. Востребованы также научные кадры в области селекции, что создает конкуренцию с фармацевтикой и биотехнологиями.

Основным мотивирующим фактором для работников АПК является интерес к сельскому хозяйству (48%), а также стабильный заработок и социальные гарантии (26%).