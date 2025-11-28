Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два-три посещения душа в неделю для пожилых вполне достаточно — доктор Спратт
Недорогие машины доказали долговечность и простоту ухода
Лиственница удерживает почву и укрепляет склон возле дома
Наталия Орейро рассказала о похудении после родов
Ограниченный эффект спорта на похудение установили учёные Ливерпульского университета
Кошки запоминают запахи и маршруты, создавая когнитивную карту — биолог Кулеманс
Киркоров опроверг слухи о параличе лицевого нерва
Рецепт рождественского торта с сухофруктами представили кондитеры
Мозг попугаев имеет структуру как у приматов — канадские зоологи

Зарплаты до 300 000: какие специалисты сейчас в цене в АПК

Этим специалистам в АПК компании готовы платить больше всех
Экономика

В первой половине 2025 года в аграрном секторе наблюдался значительный рост спроса на рабочую силу: количество предложений о работе увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

агроном
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
агроном

Средняя заработная плата, предлагаемая специалистам начального уровня, достигала 100 000 рублей в месяц, при этом диапазон колебался от 60 000 до 300 000 рублей в зависимости от региона и квалификации.

Наиболее ценными являются узкопрофильные агрономы (число вакансий выросло на 35%), обладающие навыками работы с современными программами и онлайн-платформами. Цифровые навыки становятся неотъемлемым требованием к соискателям.

Конкуренция за кадры и рост зарплат

Аналитики связывают повышенный спрос на агрономов с расширением сельскохозяйственного производства, внедрением инновационных технологий и необходимостью повышения урожайности. Работодатели активно конкурируют за квалифицированных специалистов, предлагая более высокие заработные платы. В Сибирском федеральном округе средняя зарплата для агрономов выросла на 50%, на Урале — на 48%, а в Южном федеральном округе — на 22%.

Востребованные специальности и цифровизация

Помимо агрономов, высоким спросом пользуются офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, специалисты по продажам и маркетологи. Зарплаты для этих специалистов также выросли по сравнению с прошлым годом, составляя в среднем 90 000 рублей для менеджера по продажам и 83 000 рублей для логиста.

Привлечение молодых специалистов и мотивация

Для решения проблемы нехватки кадров компании расширяют географию поиска и предлагают гибкие условия занятости для специалистов всех возрастов. Число вакансий для студентов-агрономов увеличилось на 45%, при этом наибольший рост зарплат отмечен в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах, пишет mkset.ru.

Работодатели ищут кандидатов с цифровыми навыками, умеющих работать с программами и платформами, включая те, что используют искусственный интеллект. Востребованы также научные кадры в области селекции, что создает конкуренцию с фармацевтикой и биотехнологиями.

Основным мотивирующим фактором для работников АПК является интерес к сельскому хозяйству (48%), а также стабильный заработок и социальные гарантии (26%).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Последние материалы
Недорогие машины доказали долговечность и простоту ухода
Лиственница удерживает почву и укрепляет склон возле дома
Наталия Орейро рассказала о похудении после родов
Ограниченный эффект спорта на похудение установили учёные Ливерпульского университета
Кошки запоминают запахи и маршруты, создавая когнитивную карту — биолог Кулеманс
Киркоров опроверг слухи о параличе лицевого нерва
Рецепт рождественского торта с сухофруктами представили кондитеры
Мозг попугаев имеет структуру как у приматов — канадские зоологи
Мини-паузы снижают мышечное напряжение по данным спортивных физиологов
Спрос на снотворное в России вырос на 60% — врач-психиатр Елена Кузьмищева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.