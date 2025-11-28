Бизнес в Новосибирске задыхается: власти бьют тревогу из-за исчезновения киосков и павильонов

В Новосибирске считают потери из-за закрытия киосков и павильонов — минэкономразвития

За последнее десятилетие в Новосибирске и области значительно сократилось число киосков и павильонов.

Согласно статистике, в областном центре количество торговых точек уменьшилось на две тысячи, а в регионе — на восемь с половиной тысяч. Подсчёты, основанные на сведениях, предоставленных предпринимателями, указывают на то, что областной бюджет потерял около 383 миллионов рублей из-за этой тенденции, сообщает Сиб.фм.

Обеспокоенность бизнес-омбудсмена

Андрей Панферов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, выразил серьёзную обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что данные о потерях бюджета основаны на расчётах, представленных министерством экономического развития.

Реакция властей и дальнейшие шаги

По словам Панферова, в ноябре состоялось совещание с участием профильных ведомств и мэрии, посвящённое данной проблеме. Для всестороннего рассмотрения ситуации и поиска путей её разрешения он обратился за помощью к прокурору Новосибирской области.

Рост арендных ставок: дополнительное давление на бизнес

Ситуация осложняется тем, что, как ранее сообщали представители малого бизнеса, в Новосибирске наблюдается резкий скачок арендных ставок, достигающий 2-9 раз. Это создаёт дополнительное финансовое бремя для предпринимателей, усугубляя и без того сложную ситуацию.