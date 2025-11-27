Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марикультура Приморья на нервах: ограничения по возрасту гребешка и трепанга вызывают споры

1:50
Экономика

В июле Приморское теруправление Росрыболовства разослало пользователям рыбоводных участков письмо с рекомендациями об ограничениях на изъятие дальневосточного трепанга и серого морского ежа, максимальный возраст которых не должен превышать 10 лет, а приморского гребешка — 8 лет.

трепанг
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
трепанг

 Требования к пользователям

В письме указано, что пользователям рыбоводных участков необходимо прекратить изъятие объектов аквакультуры, достигших указанных возрастных категорий, и уведомить об этом Управление.

 Мнение эксперта

Роман Витязев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры, заявил о наличии нарушений законодательства и превышении полномочий со стороны ПТУ ФАР. По его словам, для изъятия аквакультуры должно быть основание — акт выпуска, а продолжительность жизни гидробионтов в методике отсутствует.

 Научные дискуссии о долголетии

Витязев также отметил, что вопрос долголетия трепанга остается дискуссионным. По данным науки, некоторые исследователи утверждают, что трепанг может жить до 16 лет, а гребешок — до 20 лет.

Необходимость обсуждения запрета

Предложенный запрет, по мнению Витязева, должен был сопровождаться обращением терруправления к центральному аппарату Росрыболовства и общественным обсуждением изменений в методике Минсельхоза.

Последствия запрета для отрасли

В некоторых предприятиях урожай трепанга достигнет 10 лет в следующем году, и запрет на его изъятие приведет к убыткам и недополучению ценного продукта на рынке. Витязев подчёркивает, что данный запрет ударит по добросовестным инвесторам и может снизить экспортный потенциал края, пишет Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
