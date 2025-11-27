Марикультура Приморья на нервах: ограничения по возрасту гребешка и трепанга вызывают споры

В июле Приморское теруправление Росрыболовства разослало пользователям рыбоводных участков письмо с рекомендациями об ограничениях на изъятие дальневосточного трепанга и серого морского ежа, максимальный возраст которых не должен превышать 10 лет, а приморского гребешка — 8 лет.
В письме указано, что пользователям рыбоводных участков необходимо прекратить изъятие объектов аквакультуры, достигших указанных возрастных категорий, и уведомить об этом Управление.
Роман Витязев, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры, заявил о наличии нарушений законодательства и превышении полномочий со стороны ПТУ ФАР. По его словам, для изъятия аквакультуры должно быть основание — акт выпуска, а продолжительность жизни гидробионтов в методике отсутствует.
Витязев также отметил, что вопрос долголетия трепанга остается дискуссионным. По данным науки, некоторые исследователи утверждают, что трепанг может жить до 16 лет, а гребешок — до 20 лет.
Предложенный запрет, по мнению Витязева, должен был сопровождаться обращением терруправления к центральному аппарату Росрыболовства и общественным обсуждением изменений в методике Минсельхоза.
В некоторых предприятиях урожай трепанга достигнет 10 лет в следующем году, и запрет на его изъятие приведет к убыткам и недополучению ценного продукта на рынке. Витязев подчёркивает, что данный запрет ударит по добросовестным инвесторам и может снизить экспортный потенциал края, пишет Fishnews.
