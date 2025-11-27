Битва титанов: почему банки ополчились на онлайн-торговлю

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал разгорающийся конфликт между банками России и платформами электронной торговли.
Банки единодушно выступили против маркетплейсов, требуя обязательного установления единых цен и запрета на снижение цен за счет использования аффилированных банков и электронных кошельков. В результате банки теряют доходы и жалуются на неравные условия конкуренции с онлайн-торговлей.
Маркетплейс — виртуальная площадка, где продавцы предлагают свои товары, а покупатели могут приобрести их удобно и часто по более низким ценам. Благодаря меньшим издержкам, электронные площадки могут конкурировать с традиционными магазинами, предлагая дополнительные программы лояльности.
Развитие маркетплейсов привело к тому, что значительное количество потребителей предпочло онлайн-магазины, что отразилось на оборотах традиционной торговли. Примером служит 1 миллиард запросов в месяц на пять ведущих онлайн-площадок.
В адрес маркетплейсов выдвинули обвинения в незаконной конкуренции и уклонении от уплаты налогов. Банки требуют, чтобы правительство приняло меры по ограничению возможностей маркетплейсов.
По мнению Беляева, маркетплейсы действуют в рамках законодательства и отражают современные тенденции торговли. Он подчеркивает, что их работа предлагает потребителям выбор и более низкие цены, в отличие от традиционного монополизма банков, которые вместо улучшения продуктов использует административные ресурсы для защиты своей прибыли, сообщают "Вести Подмосковья".
