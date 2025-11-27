Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маркетплейсы дают потребителям выбор и низкие цены — экономист Беляев
Экономика

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал разгорающийся конфликт между банками России и платформами электронной торговли.

Покупки онлайн с помощью банковской карты
Фото: Audiovisual Service by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Обвинения банков в адрес маркетплейсов

Банки единодушно выступили против маркетплейсов, требуя обязательного установления единых цен и запрета на снижение цен за счет использования аффилированных банков и электронных кошельков. В результате банки теряют доходы и жалуются на неравные условия конкуренции с онлайн-торговлей.

Что такое маркетплейсы

Маркетплейс — виртуальная площадка, где продавцы предлагают свои товары, а покупатели могут приобрести их удобно и часто по более низким ценам. Благодаря меньшим издержкам, электронные площадки могут конкурировать с традиционными магазинами, предлагая дополнительные программы лояльности.

Снижение оборотов традиционных магазинов

Развитие маркетплейсов привело к тому, что значительное количество потребителей предпочло онлайн-магазины, что отразилось на оборотах традиционной торговли. Примером служит 1 миллиард запросов в месяц на пять ведущих онлайн-площадок.

Обвинения в незаконной конкуренции

В адрес маркетплейсов выдвинули обвинения в незаконной конкуренции и уклонении от уплаты налогов. Банки требуют, чтобы правительство приняло меры по ограничению возможностей маркетплейсов.

Мнение экономиста о ситуации

По мнению Беляева, маркетплейсы действуют в рамках законодательства и отражают современные тенденции торговли. Он подчеркивает, что их работа предлагает потребителям выбор и более низкие цены, в отличие от традиционного монополизма банков, которые вместо улучшения продуктов использует административные ресурсы для защиты своей прибыли, сообщают "Вести Подмосковья".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
